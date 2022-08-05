國家跟你一起養？幼園安親班連漲 家長一肚子火

課後照顧費用節節調漲，令家長愈來愈吃不消，但只要業者品質做出來，家長還是心甘情願忍痛掏錢。圖為示意圖。（本報資料照片）

萬物皆漲，「學費通膨」效應也顯現，不少幼兒園疫情 前就陸續調漲學費。安親班、才藝班也傳出下學期喊漲，甚至有私幼的家長5月才預繳一筆新學期學費，7月底被通知「要再漲」，要求補繳費用，令家長一肚子火，抱怨這已打臉行政院長蘇貞昌的「安心生、國家跟你一起養」政策。

補習教育 協會輔導理事長謝智芳表示，電費調漲以來，小型補習班每月開銷多1000元，大型的多3000元，加上通膨效應，業者整體成本增加15%以上，學費至少要漲10%才合理，預期下一波補習班也要漲了。

臉書社團近來有家長表示，考量疫情，暑假不方便請長輩幫忙帶小孩，打算借2到4萬元貸款 ，把孩子送去安親班或保母家，引發熱議。中部的融資業者證實，過去多是家人開刀、裝潢、賭博欠錢等才來借錢，但最近有2個案，都是為湊錢繳孩子安親班的學費，雖然金額不大，但不敢向親友開口，才登門借錢。

台中陳姓家長月薪不到3萬，去年將長子送到安親班，不含接送、餐點、教材，月費4500元，才上課沒多久，安親班就以物價上漲為由，將月費調漲到5000元。不到一年再以物價上漲為由，月費漲到5500元，連同教材費就要6500元，加上次子的幼兒園費用，每月教育支出幾乎占去一半薪水。

雲林家扶中心指出，安親班收費一直漲，有些家長撐不住，只好協調分期付款，部分單親家長乾脆讓孩子暑假獨自在家。