零付費政策已排除台灣 印尼看護工卡關有解了

印尼暫停驗證新聘看護赴台，導致看護移工嚴重短缺，目前約有6.4萬個家庭在等待解禁。圖為示意圖。(本報資料照片)

因疫情邊境 管制，這兩年移工來台人數銳減，偏偏印尼 因「零付費政策」與我方角力，印方甚至在今年3月暫停驗證新聘看護來台，以致我看護移工嚴重短缺。勞動部昨說，經多次談判，印方已書面表明台灣免適用零付費，待我方明確幫家事移工月薪調至2萬元，就恢復看護移工文書驗證來台。

截至今年6月，我國共有68萬7178名移工，其中家事移工有21萬8372人，印尼籍就占16萬4786人，是台灣看護移工最大來源。

但印尼政府於2020年7月片面宣布2021年起實施移工零付費政策，要求雇主負擔移工來回機票、海外仲介費等費用，約10萬元台幣，因雇主反彈，我方始終未實施零付費，但像新加坡 和香港均已實施。未料印尼於今年3月18日宣布暫停驗證新聘看護工來台。

根據勞動部統計，截至7月底，今年引進的8萬4855名移工裡，看護移工僅7502人，其中來自印尼的僅3000人（暫停驗證前取得許可者），導致看護移工短缺。勞動部勞動力發展署管理組長蘇裕國說，目前約6.4萬個雇主正在等待印尼解禁，預估到年底更將達10萬家庭受影響。

蘇裕國說，台灣7月下旬獲印方正式書面回覆，將台灣排除適用零付費政策，尊重我方合理調整移工薪資規畫，待我方明確實施後，就立即恢復看護移工的文書驗證，重新開放印尼看護來台。

蘇裕國說，已依就業安定基金管理會決議，盡速規畫家事移工調薪建議，同時規畫薪資補貼措施，減輕對弱勢雇主的衝擊，調薪跟補貼方案會盡快送就安會討論。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會顧問張姮燕說，幫移工加薪仍無法解決移工逃逸、洗工亂象，況且有些雇主早就支付看護工逾2萬元薪水；這次調薪幅度達16.7%，但還沒看到勞動部配套措施。台灣國際勞工協會TIWA工作人員吳靜如則說，零付費或加薪，都可能讓雇主和移工弱弱相殘，籲政府推動直聘。