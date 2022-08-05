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亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

誘少女拍裸照 準碩士生關6年

記者林孟潔／台北5日電

台灣大學準碩士生林和駿冒用他人相片誘騙81名少女、女童拍裸照，最高法院依兒童及少年性剝削防制條例判他90罪定讞，其中81罪不得易科罰金，檢方聲請定應執行刑。最高法院裁定應入監執行6年確定，對於二審裁定另外9罪應執行1年6月，得易科罰金，也駁回抗告確定。

林和駿自幼父母離異，由父親養大，2016年底甄選上台大醫療器材與醫學影像研究所碩士班，原訂隔年暑假後入學，案發後被台大註銷錄取資格，改當五金技工。

自稱有蘿莉控傾向的林和駿，2014年起透過通訊軟體、交友網站，以假身分、假照片誘騙少女、女童拍裸照，還寄給同好，並恐嚇部分被害人。警方查扣多達120G照片檔案，發現他依被害人姓名、年齡、學校、身材評語等分類建檔，從高中到國小學生都有，年紀最輕僅國小2年級。

林曾向媒體說「這個世上不會給犯錯的人第二次機會，可不可以判我死刑？」一審判他3年徒刑；二審認為他坦承全部犯行，與5名被害人和解，尚有悔意，92罪共判刑106年10月，另34個月徒刑得易科罰金。

案件上訴三審，最高法院撤銷其中兩案，其餘駁回上訴，90案共判104年2月定讞。因我國有期徒刑上限30年，檢方聲請定應執行刑。

高等法院審酌，林不得易科罰金81罪、得易科罰金9罪，犯罪次數繁多，但情節雷同，時間尚屬密接，依法裁定；最高法院認為裁定無違誤，駁回抗告確定。

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