軍演台股動盪 金管會擬祭限空令備戰

解放軍4日在台海周邊海域軍演，台北股市4日開低走低。（中央社）

台海危機衝擊投資 人信心，金管會昨日首度表示，下一階段將評估市況，祭出「限空措施」。據透露，包括限制借券賣出、拉高融券保證金成數，甚至是禁止平盤下放空等「打空頭」手段，都不排除陸續實施。

證期局副局長張子敏昨直言，中國大陸在台海周邊實施軍演，短期內對投資人信心可能造成部分影響，金管會將持續注意總體經濟、台股 表現、及外資匯出入等三大面向，必要時採取相關穩定措施。

據金管會統計，昨日台股在主要亞股 中獨黑，跌0.51%，其他主要亞股齊揚，又以港股大漲1.46%最多；若以今年到4日止，台股跌幅達19.3%，跌幅為亞股中最深。

張子敏說，不論是經濟或非經濟因素造成台股動盪，金管會都會審酌國內外政經情勢和市場交易狀況，評估各項因素及整體經濟環境，適時推出相關因應措施。

金管會內部評估，台海危機的確已衝擊投資人信心，但目前外資尚未有明顯匯出情形，一旦台股崩跌、外資又加大匯出，金管會將直接祭出「限空措施」，也不排除搭配其他措施，如勸說金融業提前call回借給外資的券等，「主配菜一起上」。

資料顯示，2020年3月19日因疫情釀全球股災，金管會曾實施限制借券賣出、及禁止平盤下放空。2016年1月因人民幣重貶、陸股實施熔斷機制而讓亞股重挫，金管會也曾拉高融券保證金成數。

張子敏信心喊話，表示大陸在台海周邊實施軍演，短期內可能影響部分投資人信心，惟台股中長期仍將回歸基本面。上市櫃公司6月單月營收年增15.2%，累計上半年營收20.61兆元，年增11%；6月底台股本益比10.86倍，現金殖利率達4.7%，若加計股票股利為4.9%，顯示台股基本面尚稱穩健。

為強化投資人信心，金管會已採取三大措施。一、請證交所及櫃買中心持續注意大陸打壓措施對上市櫃公司財務業務影響，若發生對股東權益或股價有重大影響者，將要求公司依規定及時發布重大訊息。

二、請上市櫃公司評估情勢變化對財務與業務影響，及時發布重大訊息對外說明、辦理主題式業績發表會、法人說明會等。

三、金管會已在7月中旬提醒上市櫃公司可視自身資金調度，適時評估實施庫藏股，並放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍。