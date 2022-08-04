吸金7.5億 富士康集團負責人李泰龍判9年罰1.1億

台灣最大廣告電視牆公司「富士康集團」惡性倒閉，檢調查出負責人李泰龍旗下三公司用五花八門廣告標吸引投資 客，保證年利率 最高三成，吸金7億5000萬元（台幣，下同，約2498萬美元），後收購金礦咖啡 也倒閉；法院以李為情勢所逼才自首不予減刑，依銀行法判他九年，公司處罰金1億1000萬元。

檢方調查，李泰龍身兼富士康、日立光及星合三間公司負責人，李從2015年起對外招攬投資，以廣告設備、鑫電視LED電視牆、多媒體廣告機RTV、室內外屏、餐飲連鎖、土地買賣，蛋糕券等做標的物。

李對內部業務員也訂定職務晉升、抽佣制度，通路開發部設主任至副總階級，各可抽5%至13%佣金；投資客簽約後，集團保證可獲年利率5%至30%紅利，前後吸金7億5654萬多元。

李泰龍2019年收購金礦咖啡改名士達衛咖啡，但經營不善2020年11月資金出現缺口，李對內謊稱12月就能損益平衡，繼續要員工招攬投資業務吸金，直到同年12月9日債台高築，前金補不齊後金，自行到台中地檢署自首。

法院指出，富士康集團非國內銀行，不得從事視同收受存款工作，國內金融機構當時一年定期存款利率1.37%至0.84%，富士康卻打出年利率5%至30.72%，以優厚報酬吸引投資客罔顧風險。

法院審酌，李泰龍雖自首符合「得」減刑要件，但根據他在LINE群組公告稱士達衛咖啡全面閉店消息，員工紛紛質疑「事前完全沒說」、「您還隱瞞了什麼」等，可預見發不出員工薪水、負債恐遭法律追訴才自首，不予以減刑。依加重非法經營收受存款業務銀行業務罪判李九年，另富士康、日立光及星合科技，三公司共罰金1億1000萬元。