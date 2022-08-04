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購電價格談不攏 台10月供應恐拉警報

記者黃有容、林海／台北4日電

國際原油、煤炭、天然氣等價格大漲，台灣汽電共生業者上半年減少發電共18.9億度，影響電力調度彈性，經濟部因此公告新汽電共生系統餘電購電費率計算方法。據了解，目前台電提出的報價約每度六元，但台灣汽電共生龍頭台塑旗下汽電共生業者不願簽約，要求台電支付更多費用。雙方目前都不願讓步，台電說，若台塑遲不售電，最糟狀況是今年10月可能供電拉警報。

國際能源價格高漲，發電成本變高造成台電虧損，也讓大多使用燃煤的民間汽電共生業者，因「賣電反賠錢」而「少發多用」。

近年汽電共生每年購電均價約為每度2.04元（台幣，下同，約0.07美元）到2.39元，台電發言人吳進忠說，新計價方式報價為每度6元左右，大部分汽電共生業者初步同意，也陸續簽約，但據了解，僅剩規模最大的汽電共生業者、台塑集團旗下的汽電共生業者不同意新的報價。

台塑化說，台電的購電費每天有6小時以尖峰電價約7元左右計算，其他離峰時間則約4元，但麥寮的發電成本是每度電5.3元，用台電的購電成本來算根本達不到成本，台電要民間電廠供電，不能讓人虧本是基本要求，因此不考慮妥協。

目前汽電共生是業者透過工廠餘熱發電，除了自用，部分會以略低於台電電價的價格賣給同產業園區的其他廠商，其餘才會賣給台電。據指出，台塑集團要求台電支付除了每度約六元，也要補貼台塑賣給其他廠商時的電價價差。

吳進忠說，台電目前態度是無法再提高報價，很可能最後台塑不但不願簽增購約，也會像7月一樣不售電給台電，以去年尖峰日數據來看，就是少了80萬瓩的調度彈性。

「10月開始，中火、興達燃煤機組都會因環保承諾而各關掉兩部機組」，環保降載大概會少200萬瓩的調度空間，吳進忠說，但產業暢旺，加上若並未馬上降溫，尖峰負載並不會少，「供電的應變能力會變差」。

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