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分產遭拒 逆子勒死老母後自殘 伴屍26小時自首

記者林昭彰／新北3日電
五股國宅發生逆倫命案，警方在現場拉起封鎖線。(記者林昭彰／攝影)
五股國宅發生逆倫命案，警方在現場拉起封鎖線。(記者林昭彰／攝影)

54歲于姓男子前天在家徒手勒死73歲母親，弒母後若無其事，15小時後持刀割喉、割腕自殘；昨天上午他醒來發現未死，主動打電話自首，距離于母氣絕已26小時。警方初步了解，于男疑因缺錢要求分家產未果而行凶，待進一步調查。

警方調查，于家住在新北市五股區貿商眷村，于父高齡98歲，晚年失智、重聽；于是次子，罹患肝癌，年輕時就不務正業，曾有竊盜、賭博、恐嚇前科，近年屢擔心手足未來爭產，常和母親爭執。

前天上午6時許，于男到母親房間，要求提早分配房產，于母拒絕，爭吵後于徒手將母親勒死；當時于父和精神狀況不佳的于嫌胞兄各在自己房間，毫不知情。于弒母後若無其事到客廳看影片、抽菸、玩手機，中午還騎機車載哥哥外出買便當。

當晚9時許，于稱心煩拿水果刀割腕、刺頸、刺胸，接著睡著；昨天上午8時許醒來，發現自己還活著，打電話報警「我殺了我媽媽」。

員警趕抵，于母早死亡，于男身上血跡也已乾掉，意識清楚，警方先通知救護車將他送醫，檢查發現氣胸需留院觀察，但無生命危險。

據了解，于父士官退役，獲政府配給平房眷舍，和于母相差25歲，生2個兒子、1個女兒；2002年眷村改建國宅大樓，房子後來過戶于母名下。平常于嫌和父母同住，哥哥長期住療養院，前天剛好回家，遇上弟弟弒母悲劇。

于嫌妹妹說，二哥常擔心她們將來爭產，常跟母親要求分配房產。

五股貿商眷村國宅發生逆倫命案。(記者林昭彰／攝影)
五股貿商眷村國宅發生逆倫命案。(記者林昭彰／攝影)

失智 手機 療養院

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