生生用平板9月將上路 偏鄉小校急募款自購

「生生用平板」9月將上路，但有偏鄉學校指平板不夠，頻寬也不足。(本報資料照片)

教育部 推動4年生生用平板計畫，9月將上路，但部分偏鄉小學反映，受生肖年影響，國小新生比畢業生多，造成開學後平板短缺，有學校四處籌款自購應急，也有拿舊平板出來充數，偏校苦不堪言。

政院承諾9月全國中小學「班班有網路、生生用平板」，縣市情形不同。南投縣有173所學校，偏遠學校超過100校。有南投縣教師透露，許多學校上學期末向縣府反映「新生比畢業生多」，新學期學生平板不夠用，起初縣府說教育部會再另行採購，最後卻又變成學校要自行採購，但一台平板要價不菲，「幸好選舉年募款算容易」。

雲林縣成功國小今年新生也比畢業生多，儘管全校不到30名學生仍有平板缺口。成功國小校長楊麗娜說，過去7年學校曾申請教育部學習精進計畫，伴隨計畫而來的平板接近百台，先將舊平板來應急。

教育部表示，縣市政府可透過數位學習推動辦公室，在滿足偏校一生一機、非偏校每6班配1班的原則下，掌握學習載具總數、各校數量、學生與教師人數後調度使用。再有不足，可向教育部申請經費。

台東教育處長林政宏認為「硬體不是問題」，縣內平板量超過國中小學生的人數，屆時會統一調度；新竹縣教育局 長楊郡慈說，各縣市執行計畫方式不同，新竹縣學校平板統一由縣網中心調配。

南投縣教育處副處長王淑玲指出，教育處4、5月便請各學校依規定統計所需的平板，由教育處統一採購1萬2800百台蘋果 平板電腦，7月底發放到各校。今年國中小人數比去年減少329人，發放後，各校並未反映平板不足，，目前仍有1000台平板備用。

信義鄉雙龍國小校長陳永輝則說，研判可能有老師因教學需求，想使用蘋果以外例如Chrome平板，才會以為「生生有平板」政策配發的平板電腦數量不足。