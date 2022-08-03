如興前董事長陳仕修跑了 500萬保證金沒收

如興紡織前董事長陳仕修。(本報資料照片)

讓國發基金投資 慘賠將近12億元(台幣，下同，約4000萬美元)的牛仔褲代工大廠如興，因爆發財務危機被打入全額交割股，如興董事長陳仕修被控收購大陸玖地製造公司時違法募資逾130億元，檢方以500萬元交保，並依違反證券 交易法特別背信罪起訴。法院開庭陳仕修均未出庭，台北地方法院已發布通緝 ，沒入500萬元保證金。

裁定指出，檢方偵查中命陳仕修500萬元交保，王姓女子2019年7月27日繳納保證金，但法院開庭時依法傳喚未到，且拘提未著，通知王女應督促陳仕修到庭未果，認定陳仕修已逃匿，依法沒入保證金。

陳仕修為擴大如興規模，2015年9月召開董事會公布以不超過美金3億8700萬價格，收購持有玖地百分百股權的JD BVI公司及另家子公司Tooku BVI；陳仕修為支付收購案所需款項，透過現金增資方式，向金管會申請以每股17.8元發行7億新股，募資金額達125億6000萬元。

金管會認為如興未於公開說明書上具體說明綜效，三度要求補正資料；如興後來雖以須重新規畫籌資為由，自行撤回現金增資發行新股案，但未放棄收購兩家公司。檢方調查，陳仕修等人為求過關，隱匿JD BVI出售旗下有重大虧損的項城夢爾羅服裝子公司，以拉高未來淨利的事實，另向金管會提出，如興僅須交割時給付頭款，餘款等到收購後經營績效確定後，再分期給付JD Holdings，藉由兩面手法騙過金管會，2017年1月同意辦理現金增資，違法募資130億2000萬元。

另外，如興完成收購後，陳仕修明知兩家公司2017年稅後淨利，加計項城夢爾羅公司虧損，比公開說明書上短少577萬美元，卻仍然支付美金1260萬給JD Holdings，造成如興損失3億7000萬元。