協調5度觸礁 台鐵工會啟動罷工程序 交部急調薪

台鐵局針對固定月薪低於3萬元以下低薪員工研擬薪資調整方案，經交通部核定，共計有上千人能受惠，調整過後台鐵員工月薪都在3萬以上。示意圖。(本報資料照片)

台鐵 目標2024年公司化掛牌，勞資雙方從6月開始就子法進行協商，但已5度觸礁，台鐵企業工會上回不滿台鐵根本無法作主，直說「談不下去了」，要交通部出面處理。交通部為此今將派出政次胡湘麟拜訪工會、了解勞資協商原地踏步窘境。不過，工會昨已先開理事會決議啟動罷工 程序，恐加劇勞資對立的緊繃情勢。

台鐵企工今年五一勞動節 已發動過一次不加班行動，目前正持續推動中秋、國慶不加班，甚至考慮九合一選舉連兩天不加班。

台鐵企工昨進一步決議啟動罷工程序，最快今向勞工單位提送調解，若調解不成且滿3次，後續即可啟動罷工投票，若同意票超過約1.6萬會員數的一半，即可啟動合法罷工。台鐵企工說，一旦工會完成罷工程序，將可更自由啟動罷工，不像目前僅是針對國定假日不加班。

外界預料，台鐵勞方加大對資方施壓力道，後續若罷工成局，對鐵路運輸衝擊恐將更甚不加班。

台鐵企工也說，原推動的中秋、國慶不加班仍會持續進行，正積極擴大連署，目標1500名司機員全不出勤，屆時全天可開出班次恐比勞動節的18班更少。據悉，目前僅約10位司機員尚未參加連署。

交通部長王國材昨說，交通部會持續跟工會溝通，認為和工會應能慢慢凝聚共識。行政院長蘇貞昌昨也說，交通部已對台鐵員工有相關承諾，以及對社會期待的努力，「我們會一步步來走，大家一起讓台鐵能夠再贏回社會大眾信任。」

交通部昨也展現誠意，正式核定台鐵固定月薪低於3萬元以下的低薪員工薪資調整方案，自8月起施行。台鐵局說，本次薪資調整適用對象包括服務佐理、餐旅服務總所自雇人員、各項重大工程自辦工費進用的契約工與職務代理人、以及以約雇二職等進用之職務代理人，人數合計約1138人，調薪幅度約1至2成，調整後台鐵全體員工月薪都會在3萬元以上。

但台鐵企工說，公司化之際，台鐵員工薪資、福利、員工權益保障仍須全面改善，工會將持續爭取並呼籲會員團結自立自強。