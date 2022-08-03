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罰中視談磐石艦發病 NCC程序有瑕疵 法院撤銷

記者林孟潔、馬瑞璿／台北3日電
海軍敦睦遠航支隊磐石艦，曾發生染疫事件。(本報資料照片)
海軍敦睦遠航支隊磐石艦，曾發生染疫事件。(本報資料照片)

海軍磐石艦前年發生官兵集體感染新冠肺炎，中視新聞台節目「2020庶民大頭家」邀來賓評論，被國家通訊傳播委員會（NCC）認定節目多次使用「發病」、「生病」等詞語，引起公眾恐慌，依違反廣播電視法裁罰五十萬元(台幣，約1萬6681美元)，中視不服提行政訴訟；台北高等行政法院判中視勝訴、撤銷處分。NCC副主委暨發言人翁柏宗表示將上訴。

中視認為節目是基於媒體監督職責，探討磐石艦官兵下船休假未管制，導致足跡遍佈全台，引發疫情危機，且節目稱148人「發病」，也與國防部新聞稿無異，並無違反廣電法；另指NCC組成的諮詢會議違法。

北高行認為，NCC諮詢會議由主委圈選25人，再逐一讓他們勾選可開會時間，經回覆有15位委員可出席2020年1月14日的會議，就只對15名委員發開會通知單，違反諮詢會議設置要點規定。

北高行指出，規定並無授權主委自行裁量委員人數，NCC的「便宜作法」混淆規定步驟，會議組成有瑕疵，動搖處分適法性。

另節目言論是針對海軍防疫措施，具監督政府良善施政公共性，應受較高程度保障，且節目未指磐石艦148人均為確診病患，而是質疑磐石艦未隔離官兵，恐爆進一步感染風險。

疫情 國防部 防疫

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