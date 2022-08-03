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台BA.5疫情 預估數周後開始升溫

台灣新聞組／台北3日電
指揮中心表示，觀察各國狀況，在確診人數到低點時，BA.5變異株進入社區，幾周後疫情就會開始上升。圖為機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。(記者黃仲明／攝影)
指揮中心表示，觀察各國狀況，在確診人數到低點時，BA.5變異株進入社區，幾周後疫情就會開始上升。圖為機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。(記者黃仲明／攝影)

昨新冠疫情新增2萬3302例本土個案，新增中重症84例、死亡個案31例。指揮中心發言人莊人祥預估，這周疫情會維持下降或持平趨勢，但觀察各國狀況，在確診人數到低點時，BA.5變異株進入社區，幾周後疫情就會開始上升。

莊人祥說，近期本土疫情下降幅度不大，主要受人流、大眾行為和防疫模式等因素影響，而無法進一步下降。目前社區中BA.5變異株個案仍屬少數，相關陽性確診的家人、同事病毒基因定序報告還要1至2天才會有結果。

昨84例中重症個案中，包括兩例兒童多炎症症候群（MIS-C）個案，分別為7歲及8歲男童。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，2名小朋友均無慢性疾病，於5月中下旬確診新冠肺炎，皆在7月26日出現發燒、紅眼、皮膚紅疹、活力及食欲下降等症狀，就醫後確診為MIS-C，都在加護病房治療中。

指揮中心統計，12歲以下兒童重症個案累計142例，其中76名重症個案罹患MIS-C，占比超過5成，其次為腦炎25例、肺炎20例、哮吼8例、敗血症3例、共病3例、心肌炎1例、到院前死亡6例，25人死亡。

至於新增31例死亡個案，最年輕者為40多歲男性，曾接種3劑疫苗，本身有高血壓糖尿病等慢性病史。7月26日因呼吸困難、意識改變等症狀，緊急送醫，27日確診，接受瑞德西韋治療，但仍於28日因肺炎及顱內出血過世，死因為肺炎、顱內出血合併中樞神經衰竭。今年1月以來，中重症累計2萬1139例，其中8141例死亡。

疫情 高血壓 糖尿病

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