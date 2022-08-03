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機房3個月洗錢20億 警逮12人追共犯

記者張議晨／高雄3日電
檢警查獲機房時，在內的郭姓幹部還正在操作手機轉帳。(圖：讀者提供)
檢警查獲機房時，在內的郭姓幹部還正在操作手機轉帳。(圖：讀者提供)

古姓男子涉架設機房，招募人手替越南「九州娛樂城」等博弈網站收取和轉帳賭資，短短3個月經手1兆5180億餘越南盾（約19億7000萬台幣，6566萬美元）；檢警掌握機房位置後2波攻堅，逮捕12人，其中郭姓5名幹部聲押獲准，擴大追查共犯。

檢警調查發現，32歲古男委託黃姓男子租下高雄新興區1棟3層樓透天厝，1樓以洗車用品店做掩護，再以3至5萬元的價碼，招募郭姓、邵姓、林姓、蔡姓、李姓等多名成員，利用手機、電腦協助賭博網站「九州娛樂城」辦理收款、出金等工作。

刑事局透過「全國反電信詐騙資料庫」分析洗錢相關情資，掌握機房架設位置，由刑事局偵八大隊和高雄市警方合組專案小組追查。

專案小組在6月搜索機房，帶回7名嫌疑人，其中郭男等人在警方攻堅時正在操作轉帳，人贓俱獲；現場查扣電腦主機10台、筆電1台、手機94支、wifi分享器4台等物。7月底警方第2波搜索帶回古姓男子等5人。

檢警清查，機房今年3月才開張，3個月內為賭博網站轉出、轉入1兆5180億餘元越南盾，古男等人收取百分之一手續費，粗估獲利約2000萬元。

郭姓等5名幹部偵詢時否認洗錢，檢方認有滅證之虞，向法院聲押獲准；承租透天的黃男法院以5萬元交保。古姓男子到案坦承幫網站出金，供出金流，檢警正進一步追查。

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