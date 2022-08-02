兩度拋摔女友男嬰致死 判刑10年定讞

男子拋摔女友男嬰致死，最高法院判10年定讞。(本報資料照片)

雲林縣潘姓男子不滿同居女友7個月大男嬰哭鬧不止，兩度單手抓起男嬰拋摔在地板，男嬰頭部撞擊床頭櫃角身亡，生母目睹來不及阻止。最高法院依家暴 傷害致死罪判刑10年定讞。

潘與女友、女友與前夫所生男嬰同居，女友工作時，男嬰委由他照顧；2020年10月28日，男嬰喝完奶後哭鬧、爬行到房間門口，潘安撫無效，情緒失控，單手抓住包裹男嬰身上的浴巾猛力拋摔，女友見親生兒子遭虐，來不及制止；潘二度抓起男嬰朝地面拋摔，男嬰頭部撞擊木製床頭櫃櫃角，當場失去意識。

潘察覺不對，對男嬰施行人工呼吸，再交女友送醫急救，男嬰因顱內骨折出血、中樞神經性休克身亡。潘稱兩次都是雙手抱住男嬰腋下，彎腰輕丟到有棉被、枕頭軟墊上，沒有將男嬰直接摔到地上，男嬰可能是第一次輕拋時彈到旁邊撞到櫃子才受傷。

潘否認以單手將男嬰拿起來再拋出去，他沒有傷害男嬰的意思，否則女友不可能在他入監時常寫信給他，主張自己只構成過失致死罪嫌。

法院審酌潘多次前科，自身情緒控管不佳，見男嬰哭鬧，將負面情緒發洩在毫無反抗能力男嬰身上，手法惡劣，且始終否認傷害致死犯行，一、二審皆判10年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。