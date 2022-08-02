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容易改造、罰則太輕 台灣槍案創5年新高

台灣新聞組／台北2日電
改造槍氾濫，警方認為與坊間模擬槍易改造有關。(本報資料照片)
改造槍氾濫，警方認為與坊間模擬槍易改造有關。(本報資料照片)

黑槍問題嚴重，槍擊事件頻傳，警方發現，槍枝、零件取得太容易，司法欠缺嚇阻力量，多年來一直是問題關鍵，仍待相關部門共同解決。法務部長蔡清祥昨天說，有需要修正現行法令不足之處，法務部會全力配合。

根據刑事局統計，去年台灣發生100件槍擊案，是5年來新高，今年1至7月發生49件，其中南投生技公司4死1重傷案，行刑式殺人手法震驚社會，全民恐慌。

警方說，槍擊案常有模仿效應；今年4月台北市開發公司被衝鋒槍掃射7槍，5月屏東民宅即傳步槍掃射20多槍，起因幫派利益糾紛。南投槍殺案、台中滷味攤槍擊命案則是個人糾紛，均行刑式奪命。

調查近年查獲槍械8成是改造槍，主要來源為操作槍、模擬槍等金屬玩具槍。內政部前年推動槍砲彈藥刀械管制條例修法，將操作槍納入模擬槍管理，提高改造槍刑度，信誓旦旦可有效遏制黑槍。但各地頻傳槍響，黑槍依舊氾濫，修法效果不如預期。

警方說，模型店、網路就能買到操作槍，修法後業者因成本提高，會將操作槍槍身、滑套等零件分開寄給買家規避罰責。

1名刑警曾從生存遊戲店買操作槍實驗，帶回辦公室貫通槍管、放置撞針，只花2分2秒就完成。而操作槍雖禁止生產內銷，但卻可能轉地下化，且黑市有庫存。

另近年幫派常找外圍分子當槍手，開槍後即自首、投案，找好律師，完全不怕刑責，幕後主使者更逍遙法外。這些都是政府亟需克服解決的問題。

槍擊 幫派 內政部

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