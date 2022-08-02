10年來最大跌幅 台PMI重摔至47.8 陷入緊縮

中經院1日發布7月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數 （PMI）為47.8，指數較上月重摔5.8，是2012年7月創編以來單月最大跌幅，也中斷連續24個月的擴張期，轉為緊縮。

中經院院長張傳章表示，7月PMI驟跌且轉為緊縮，主因是PMI領先反應景氣的新增訂單指數已連續四個月緊縮，指數驟跌10.8至36.6，是2020年6月以來最快緊縮速度。經季調後的生產指數僅維持一個月的擴張隨即轉為緊縮，指數回跌7.8至43.8。

製造業未來六個月展望也已連續三個月呈現緊縮，指數續跌7至30.1，是2020年5月以來最快緊縮速度。

張傳章指出，終端需求持續緊縮，業者紛紛表示庫存去化不易，且產品漲價又拉長交期，建議業者調節應收應付帳款，最好要有足夠的現金流，以因應下半年的不確定性。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫指出，製造業未來六個月展望指數驟跌至30.1，代表七成以上的製造業廠商對未來六個月展望並不樂觀，顯示可能在今年第3季、第4季，甚至到明年第1季，預期可能出現景氣衰退的警訊，須密切觀察。

好消息是，隨著台灣每日新增確診人數趨緩，非製造業商業活動與新增訂單好轉，7月台灣非製造業經理人指數（NMI）中斷連續二個月的緊縮轉為擴張，指數續揚7.0至56.7。

中經院副院長葉俊顯表示，7月PMI、NMI呈現「二樣情」，台灣接下來第3季和第4季的經濟成長動能將來自於內需。

但內需在樂觀中也有需要注意的，像批發業就是八大產業中，唯一持續回報NMI呈現緊縮的業別，特別是與製造業連動的外銷批發業更需謹慎以對。