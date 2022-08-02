我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

10年來最大跌幅 台PMI重摔至47.8 陷入緊縮

記者葉卉軒／台北2日電

中經院1日發布7月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）為47.8，指數較上月重摔5.8，是2012年7月創編以來單月最大跌幅，也中斷連續24個月的擴張期，轉為緊縮。

中經院院長張傳章表示，7月PMI驟跌且轉為緊縮，主因是PMI領先反應景氣的新增訂單指數已連續四個月緊縮，指數驟跌10.8至36.6，是2020年6月以來最快緊縮速度。經季調後的生產指數僅維持一個月的擴張隨即轉為緊縮，指數回跌7.8至43.8。

製造業未來六個月展望也已連續三個月呈現緊縮，指數續跌7至30.1，是2020年5月以來最快緊縮速度。

張傳章指出，終端需求持續緊縮，業者紛紛表示庫存去化不易，且產品漲價又拉長交期，建議業者調節應收應付帳款，最好要有足夠的現金流，以因應下半年的不確定性。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫指出，製造業未來六個月展望指數驟跌至30.1，代表七成以上的製造業廠商對未來六個月展望並不樂觀，顯示可能在今年第3季、第4季，甚至到明年第1季，預期可能出現景氣衰退的警訊，須密切觀察。

好消息是，隨著台灣每日新增確診人數趨緩，非製造業商業活動與新增訂單好轉，7月台灣非製造業經理人指數（NMI）中斷連續二個月的緊縮轉為擴張，指數續揚7.0至56.7。

中經院副院長葉俊顯表示，7月PMI、NMI呈現「二樣情」，台灣接下來第3季和第4季的經濟成長動能將來自於內需。

但內需在樂觀中也有需要注意的，像批發業就是八大產業中，唯一持續回報NMI呈現緊縮的業別，特別是與製造業連動的外銷批發業更需謹慎以對。

指數

上一則

2例BA.5入侵北市 估單日確診個案中感染者約2%

下一則

CRPD國家報告 身心障者 貧窮遭家暴嚴重

延伸閱讀

中國製造業景氣 意外萎縮 上月PMI降至49 跌破榮枯線

中國製造業景氣 意外萎縮 上月PMI降至49 跌破榮枯線

中國經濟恢復仍不穩 7月製造業PMI意外收縮至49

中國經濟恢復仍不穩 7月製造業PMI意外收縮至49
不妙 美、歐7月綜合PMI皆墜入經濟負成長區

不妙 美、歐7月綜合PMI皆墜入經濟負成長區
美歐7月景氣 意外陷萎縮

美歐7月景氣 意外陷萎縮

熱門新聞

淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27
前總統李登輝逝世兩周年，國民黨將發表對李看法，重新審視對李評價，引來黨內深藍炸鍋。本報資料照片

國民黨重新評價李登輝 深藍炸鍋

2022-07-29 14:58
廖輝英上節目談老公癌逝的過程。(取材自YouTube)

遭家暴隱忍40年…台作家廖輝英暴瘦現身 曝老公癌逝

2022-07-28 23:12
淨空法師。（取自極樂寺社團法人台南市淨宗學會）

淨空老法師96歲圓寂 一代高僧信眾緬懷

2022-07-25 22:02

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口