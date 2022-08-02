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上半年勞動基金賠4456億元 史上第2慘

記者陳宛茜／台北2日電
勞動基金 今年前6月皆虧損 製表／生活組
勞動基金 今年前6月皆虧損 製表／生活組

勞動部勞動基金運用局昨公布，受全球股災影響，勞動基金今年上半年累積虧損高達4455.9億元(台幣，下同，約147.7億美元)，收益率為負的8.69%。其中勞保基金今年上半年就賠了727億元，外界憂心恐加劇勞保虧空速度。

勞動基金包括舊制、新制勞退基金、勞保基金、就業保險基金、職災保險基金和積欠工資墊償基金，今年上半年整體規模達5兆4010億元，但投資虧損4455.9億元，是勞金局成立以來累積虧損金額第2高，僅次於2020年3月底累計虧損的4712億元。

且今年6月單月，勞動基金虧損就有2144億多元，也是歷來第2高，當時是因全球爆發新冠肺炎疫情

勞金局解釋，今年上半年全球疫情再起、俄烏戰爭，嚴重衝擊全球供應鏈，加速通貨膨脹率攀升，各國紛紛緊縮貨幣政策，導致企業獲利與經濟成長產生壓力，各大經濟預測機構均下修經濟成長，全球股票市場震盪下跌逾2成，全球債券市場也同步大幅下跌達1成5。

勞動基金投資失利，影響勞工較大的是勞保基金和新制勞退基金。其中勞保基金今年上半年規模7720億元，累積虧損727億元，收益率為負的9.13%。根據勞保局今年初公布的勞保基金財務精算報告，基金餘額恐在2028年用罄，外界憂心在少子化保費收入減少、高齡化領取給付增多下，若投資收益也不理想，恐會加速虧空時間。

勞金局企畫研究科長陳秀娃則強調，勞金局投資是長期的，短期雖有損失，但長期仍比定存有更好的投資效益；勞保基金從1995年投資迄今，共賺了5134億，且勞保破產問題是在於收支不平，並非投資所造成。

至於新制勞退基金，因投資收益會反映在勞工個人帳戶上，但勞金局說，新制勞退有2年期定存的最低保證收益，不會因短期評價損失而使勞工退休老本縮水。

展望未來，全球下半年經濟成長動能仍有不確定性。勞金局副局長劉麗茹說，會布局長期穩健投資標的，並審慎管控投資風險。

投資 勞工 疫情

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