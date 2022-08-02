10天攔截17人 赴柬埔寨打工 台估5000人被騙

詐團高薪誘民眾赴柬埔寨工作事件頻傳，航警局1日在桃園機場勸退1名準備前往柬埔寨工作的蘇姓男子。(圖：讀者提供)

詐團高薪誘騙民眾赴柬埔寨工作事件頻傳，航警局昨天清晨在桃園機場 攔下準備前往柬埔寨的蘇姓男子，懷疑他遭詐騙，關懷勸阻；蘇男一度執意前往，還堅稱這是「上帝給的機會」；員警見他是教友，開口一句「遇到我們才是上帝最好的安排」，蘇才打消念頭。

據本報系聯合報報導，警方10天共攔截17名前往柬埔寨的旅客，提醒慎防「高薪工作」、「海外代購」、「親友團」，及「包吃、包住、包機票」等詐騙手法。

另據台灣中國時報報導，警政署從每周飛往柬埔寨航班機位估算，有超過2000名台灣人被拐賣至柬國，算上黑數恐已達5000人以上，但台灣官方僅在台獲報141起，並在機場攔阻17人，落差極大。

航警局刑事大隊與刑事局國際科昨天清晨在桃園機場執行關懷提問與攔阻勤務，在飛往柬埔寨金邊的航班旅客報到櫃台前，發現蘇姓男子看著警方所舉防詐標語，上前關心，蘇男當時已辦完登機手續，他稱受暱稱「芳芳」女子遊說，邀請到柬埔寨賭場擔任荷官，薪資優渥還能分紅抽成。

警方認為他是被詐騙集團 「高薪工作」話術誘惑，拿出新聞報導剪報、影片勸阻，但蘇男說「芳芳」同是基督教教友，不會騙他，一直來電邀約，還寄來一張單程機票，也約定在金邊機場接機。

蘇男還說，芳芳勸他這是「上帝給的機會，要好好把握」，家人和教友也阻止他隻身前往柬埔寨，但他認為不可以錯過這次機會，所以決定前往柬埔寨工作。

航警苦口婆心仍無法改變蘇男心意，最後嚴肅告訴他，「是不是上帝給你的機會我不知道，但你辦完登機手續還遇見我，一定是上帝最好安排」；蘇男聽完頓了一下，最後放棄搭機。

據台灣中國時報報導，與大陸關係密切的柬埔寨，正逐漸成為東南亞最大詐騙與洗錢基地，由於台灣外交困境加上兩岸共打冷卻，兩岸黑幫趁勢將俗稱「豬仔」的人口販運被害者，拐騙至柬、緬一帶，彌補因疫情而短缺的詐騙人力，每個豬仔約有新台幣60萬以上不等的利益，再由人蛇層層分潤。警政署除攔阻出國受騙，也針對幕後藏鏡人黑幫組織，嚴加偵辦中。

由於過去大陸人從事詐騙的薪資較低，台人較高，因此台人抵達柬國後，對方即百般苛扣，強取護照之外，稍有不從便一陣毒打囚虐，向在台親友求救，才發現柬埔寨如「法外之地」，不僅台灣外交部靠不住，當地警察 甚至被懷疑與黑幫、人口販子勾結，想逃出人口販子的囚禁，兜了一大圈，最後竟然得向台灣黑道求助。

據台灣中國時報報導，刑事局調查，竹聯幫東堂大哥涉嫌與大陸黑幫共謀，賣台人豬仔到柬國；諷刺的是，同樣有竹聯幫背景的統促黨，自稱陸續接獲被害人家屬懇求，請他們透過台商等關係，營救被困在柬國的家人，經統促黨大哥居中斡旋，果真成功救人，每個豬仔的「贖金」行情約達100萬(台幣，約3.32萬美元)之譜。

另外，去年杜拜求職詐騙盛行時，YouTube網紅Bump曾至杜拜拍片揭發假打工真詐騙的惡行；以「詐騙解碼」影片出名的他，月前接獲被害家屬寫信求助，他飛往柬國營救，聲稱一度被當地警察「內神通外鬼」出賣，最後驚險救人逃出詐騙窟，過程拍攝影片日前PO出，獲得熱烈迴響，連刑事局官警都直呼佩服他。