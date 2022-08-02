新聞眼／役期變更「走光」 誰是替死鬼？

國防部曾在7月總統府軍事會談中，提報義務役役期延長為一年的規畫。（本報資料照片）

國防部 在7月總統府軍事會談中，提報義務役役期延長為一年的規畫。但昨經媒體披露後，國防部立即澄清，稱尚未定案。原因在於，兵役役期變更，在台灣向來是政治問題，異動與否，由三軍統帥決定，並承擔政治責任。

兵役制度的改變，決策過程「由上而下」，即使陳水扁 、馬英九 不同政黨執政，都是如此。國防部在總統府軍事會談中「呈報」役期延長規畫的訊息「走光」，頗有機鋒。國防部忙不迭否認，怕的是被戴上帽子，當了「替死鬼」。

國防體系有一定程度的鈍重性。過去這些年，國軍縮短役期、推動募兵制，國軍歷經裁軍、業務精簡、甚至是領導統御觀念改變等很長的陣痛期，如今雖仍有部分主戰部隊有兵額不足的問題，但募兵制度堪稱穩定推進。如今回頭要再將「不願役」送給部隊，對職業軍人而言，不會有「兵多可用」的喜悅，相反的是，將苦於訓練、管理資源不足的挑戰。面對繁重戰訓勤務，延長兵役的陣痛和挑戰，恐將更甚於縮短役期。

當年縮短役期，和執政當局選舉前爭取選票息息相關；如今要延長役期，主要壓力則來自美方關切，但同樣會影響選舉，且此舉將影響人民權利義務、社會結構，甚至經濟發展的變化，將影響政治大局。

主導決策指令者，自然是執政者，國防部「受命」提出延長兵役的規畫，不代表「主意」是軍方所提、所推動。

若說年輕族群或其父母，對延長兵役、當兵一年沒有意見，那是違心之論。台海緊張到須延長兵役以對，面對美方頻頻敦促，最善體察年輕人意向的民進黨政府要如何決定？只能在民心與選票之間細細拿捏。