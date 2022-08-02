規畫曝光 2006年後出生役男 義務役擬延為1年

國防部曾在7月總統府軍事會談中，提報義務役役期延長為一年的規畫。（本報資料照片）

據了解，國防部 曾在7月總統府軍事會談中，提報義務役役期延長為一年的規畫，初步研議將編實四個陸軍新訓旅，以因應一年制新兵的入伍訓練需求。

但國防部昨天表示，兵役制度改革議題，必須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求及部隊訓練能量等配套措施，以符合現代化戰爭的需求；役期延長議題尚未定案，全案刻正蒐整各界意見研議中。

據了解，國防部曾在7月中召開的「國防軍事會談」中，向層峰提報義務役役期延長為一年的規畫，初步規畫民國95年次（西元2006年）以後出生男性將適用兵役新制。陸軍則將把原用於接訓軍事訓練役入伍訓練的四個新訓步兵旅，包括109、249、101、137旅，由基幹改編實，以因應新制兵役的入伍新兵。

不過，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，光是把四到五個新訓步兵旅編實，恐怕還是無法解決役期延長為一年後，可能產生的役男等當兵大塞車，與訓練場地不足以致無法提供充實的訓練內容等二大難題。

揭仲質疑，根據國防部今年預算 書，一次服四個月軍事訓練役的役男若恢復為一年的義務役，同一族群，預算員額高達7.76萬人；若以2019年為例，當年服軍事訓練役的役男實際人數也有6.42萬人。

揭仲表示，國防部未來擬編實的四個新訓步兵旅，按編制為五個步兵營與一個砲兵營，每旅不到4000人，全部四個旅一年也僅能吸收不到2萬人，如何能讓年度內所有想入營的役男，都可在等當兵時間不太長的情況下順利入營？

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則表示，兵役制度是否調整，外界無法得知，但如同所有公共政策一般都需依照法定程序，由權責單位進行評估及意見徵詢，方可能成為政策指導。

蘇紫雲指出，由於中共威脅改變、少子化影響，使得未來志願役招獲員額可能受到影響；類似北歐的瑞典 、芬蘭等人口較少的國家，維繫一年兵役，以滿足國防人力的基本需求。

他說，台灣若恢復徵兵，需總體考量預算增加額度，可徵役男、部隊訓量、場地安排等綜合要素，因此擴大既有的「新訓旅」數量與編裝，或者以更靈活的「新訓營」作為基幹層級，結合「新訓中心」或部隊單位，都是可評估的方向。