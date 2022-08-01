公共藝術設置代辦衍生亂象 遭質疑有弊端

公共藝術代辦衍生亂象，藝術界呼籲政府成立輔導團或法人機構，協助政府遴選公共藝術。圖為公共藝術示意圖，台中車站作品「期待」。(記者陳宛茜／攝影)

政府機關興建公有建築物或重大公共工程須設置公共藝術，但公務員對此往往陌生，衍生出法律容許的「公共藝術設置委託代辦公司」，協助政府機關辦理徵選。但公共藝術代辦崛起近20年，也出現代辦透過「圍標」選出特定藝術家從中牟利的亂象。民間成立的「全民監督公共藝術小組」，日前就公布一份「公共藝術創作者調查」，點出公共藝術代辦的諸多問題。

這份調查指出，逾五成公共藝術創作者認為，民間代辦公司的協助並不會讓公共藝術的辦理過程更好。六成一的創作者認為，有民間代辦的公共藝術不會增加他們投標意願；更有高達六成七的創作者認為，公共藝術的徵選過程有弊端。

此一調查指出，政府機關徵選公共藝術時，因對藝術界陌生，往往由代辦公司推薦評委，部分代辦因此得以掌握特定評委讓特定藝術家得標，代辦、評委和藝術家因此形成生態鏈。某些代辦還會以喬事為名，跟獲選的藝術家要錢。代辦、評委及藝術家的共生關係，導致經營關係的藝術家易得標，有心參與的藝術家不得其門而入。

台北市公共藝術審議委員胡朝聖說，代辦費占公共藝術經費的5%，利潤 不高，造成能生存的代辦公司得接許多案子「薄利多銷」，久了造成代辦市場由少數公司壟斷，易形成利益共生關係。

一位不具名的資深公共藝術評委說，代辦費雖只有5%，但代辦公司可透過許多名目拿到費用，比方現場說明會費用、資料收集費和民眾參與費。而代辦透過喬事可拿到暴利，也讓民間代辦公司漸漸往「壞的方向」發展。

他舉例，金額不高的公共藝術往往成為「圍標」目標。有代辦會主動打電話給須辦理公共藝術徵選的地方公立學校 ，自行「殺價」代辦費，再找來特定評委和藝術家「圍標」。而特定藝術家也樂於專門參加這種金額不高的公共藝術評選，「以量取勝」讓自己獲選公共藝術履歷洋洋灑灑，繼續取得下場徵選勝利。