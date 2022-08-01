我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：波洛西最快2日晚間到台灣 台方未證實

周渝民夫妻遭「保險詐財」 損失逾114萬美元

公共藝術設置代辦衍生亂象 遭質疑有弊端

記者陳宛茜／台北1日電
公共藝術代辦衍生亂象，藝術界呼籲政府成立輔導團或法人機構，協助政府遴選公共藝術。圖為公共藝術示意圖，台中車站作品「期待」。(記者陳宛茜／攝影)
公共藝術代辦衍生亂象，藝術界呼籲政府成立輔導團或法人機構，協助政府遴選公共藝術。圖為公共藝術示意圖，台中車站作品「期待」。(記者陳宛茜／攝影)

政府機關興建公有建築物或重大公共工程須設置公共藝術，但公務員對此往往陌生，衍生出法律容許的「公共藝術設置委託代辦公司」，協助政府機關辦理徵選。但公共藝術代辦崛起近20年，也出現代辦透過「圍標」選出特定藝術家從中牟利的亂象。民間成立的「全民監督公共藝術小組」，日前就公布一份「公共藝術創作者調查」，點出公共藝術代辦的諸多問題。

這份調查指出，逾五成公共藝術創作者認為，民間代辦公司的協助並不會讓公共藝術的辦理過程更好。六成一的創作者認為，有民間代辦的公共藝術不會增加他們投標意願；更有高達六成七的創作者認為，公共藝術的徵選過程有弊端。

此一調查指出，政府機關徵選公共藝術時，因對藝術界陌生，往往由代辦公司推薦評委，部分代辦因此得以掌握特定評委讓特定藝術家得標，代辦、評委和藝術家因此形成生態鏈。某些代辦還會以喬事為名，跟獲選的藝術家要錢。代辦、評委及藝術家的共生關係，導致經營關係的藝術家易得標，有心參與的藝術家不得其門而入。

台北市公共藝術審議委員胡朝聖說，代辦費占公共藝術經費的5%，利潤不高，造成能生存的代辦公司得接許多案子「薄利多銷」，久了造成代辦市場由少數公司壟斷，易形成利益共生關係。

一位不具名的資深公共藝術評委說，代辦費雖只有5%，但代辦公司可透過許多名目拿到費用，比方現場說明會費用、資料收集費和民眾參與費。而代辦透過喬事可拿到暴利，也讓民間代辦公司漸漸往「壞的方向」發展。

他舉例，金額不高的公共藝術往往成為「圍標」目標。有代辦會主動打電話給須辦理公共藝術徵選的地方公立學校，自行「殺價」代辦費，再找來特定評委和藝術家「圍標」。而特定藝術家也樂於專門參加這種金額不高的公共藝術評選，「以量取勝」讓自己獲選公共藝術履歷洋洋灑灑，繼續取得下場徵選勝利。

利潤 公立學校

上一則

台陸軍廚餘量 高出人均7、8倍 龍勝營區最多

下一則

鄭文燦替林智堅論文背書 藍綠解讀：他把前途與林綁在一起

延伸閱讀

台美小姐選拔 10佳麗脫穎出 8月6日總決賽

台美小姐選拔 10佳麗脫穎出 8月6日總決賽
范承宗作品 紐約長屋藝術花園展出

范承宗作品 紐約長屋藝術花園展出
橙縣華人藝術家協會 30日首次恢復線下大會

橙縣華人藝術家協會 30日首次恢復線下大會
工業城「當代藝術」展 華裔作品力挺LGBTQ

工業城「當代藝術」展 華裔作品力挺LGBTQ

熱門新聞

淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
聯邦眾院議長波洛西傳聞將於8月訪台，台灣對此顯得異常低調。有媒體報導，不論支持或反對波洛西來訪，都會得罪美中任何一方，增加台灣自身風險。(美聯社)

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

2022-07-30 11:54
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27
藝人林志穎開特斯拉發生意外。桃園市蘆竹區中正北路中正橋防撞桿加裝到14根，避免再釀成事故。圖／桃園市交通局提供

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

2022-07-24 12:04

超人氣

更多 >
傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文
好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID
警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面

警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面
紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突

紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突
紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家