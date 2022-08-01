彩繪牆被毀 99歲彩虹爺爺斥文創負責人大壞蛋

彩虹村多面彩繪牆遭人塗漆覆蓋，文化局立即報警，警方帶回涉案彩虹文創的魏姓父子與員工等14人。(圖：台中市政府提供)

台中市彩虹村因「彩虹爺爺」黃永阜彩繪成為知名觀光 景點，今年初高齡99歲的黃永阜和合夥人、彩虹文創負責人魏丕仁因智慧財產權糾紛鬧上法院後，市府8月起將實施建物加固修繕工程，要求彩虹文創7月底遷出，不料有多面彩繪牆遭彩虹文創塗漆覆蓋。市府提告毀損，台中地檢署訊後命魏丕仁限制住居，其餘13名員工請回。黃永阜則表示很傷心、怒罵業者「大壞蛋」。

本報系聯合報報導，魏丕仁表示，團隊經營超過10年，修復眷村花費數百萬元，村內畫作8、9成都是團隊作品，智慧產權屬彩虹文創所有，文化局沒提前通知封村整修，7月25日才寄公文要求7月31日前搬離彩虹村，不顧22名員工生計，因此以油漆塗抹牆面抗議市府「粗暴」。

台北中國時報報導，彩虹眷村位於南屯區春安里，從未學過美術的住民黃永阜喜愛畫畫，在待拆的房屋牆上塗鴉彩繪，之後地方學生發起「搶救彩虹村」活動，市府將該處規畫為公園保存，成國際知名觀光景點，創下逾百萬人到訪紀錄。得知牆面被破壞，黃永阜在日曆紙背後寫下，「很難過、很傷心，一輩子的創作都被他毀了」，並罵魏是「壞蛋、大壞蛋」。

台中市知名景點彩虹眷村遭文創公司魏姓執行長帶領員工破壞；彩虹村創作者黃永阜以手寫聲明表示，一輩子的創作都被毀了，批魏男是「壞人、大壞蛋」。（中央社）

據報導，魏表示，彩虹爺爺畫的牆面多已自然損壞，團隊在當地創作許多彩繪，甚至為帶來新鮮感，年年換圖樣。他強調，這次油漆塗掉的部分是團隊創作，爺爺畫的牆完全沒有動，「（市府）把我逼到走投無路，我只好用這招保護自己權利」。並稱「敢塗掉，就可以恢復」。

聯合報報導，台中市文化局指出，市府與黃永阜訂有認養合約，彩虹文創為黃永阜合夥人，在彩虹村內經營、販售、管理文創商品，因村內建物老舊，市府編列420萬元經費，8月起施作建物牆面加固、填補及重新施作防水層，發文通知彩虹文創遷出並保持彩繪牆面現狀，前晚發現6面彩繪牆面遭彩虹文創人員以紅、藍等顏色油漆覆蓋，因此報警提告。

文化局說，彩虹眷村房舍屬於不動產，所有人為市政府；牆面上的彩繪雖為黃永阜及彩虹文創所繪，但「彩繪」附合於「房舍」上，已成為房舍成分，彩繪所有權即為市府所有，無論任何一方都不應該改變彩繪牆面現狀，業者破壞原彩繪並喪失觀賞價值，除依法提告，也將請求損害賠償。