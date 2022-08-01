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台陸軍廚餘量 高出人均7、8倍 龍勝營區最多

記者洪哲政／台北1日電
陸軍部分營區被審計部指出廚餘量過高。營區示意圖，人物與地點與新聞無關。(圖：取自中華民國陸軍臉書粉專
陸軍部分營區被審計部指出廚餘量過高。營區示意圖，人物與地點與新聞無關。(圖：取自中華民國陸軍臉書粉專

審計部日前發布110年度（2021年）決算報告，調查發現，陸軍有部分營區每人平均的廚餘量較台灣的國民人均廚餘量高出7、8倍，其中以陸軍第六軍團指揮部龍勝營區為最，109年度（2020年）及110年度每人平均廚餘數量分別為175.75及125.88公斤。陸軍司令部說，將要求確實管控每日搭伙人數及菜量開立，及落實廚餘瀝乾、秤重減少廚餘總量，使官兵人均廚餘量有效降低。

審計部表示，台灣每人每年平均廚餘數量，109年度是22.48公斤，110年度20.84公斤。

審計部調查發現，陸軍部分營區人均廚餘量較國民人均廚餘量高，陸軍第六軍團指揮部龍勝營區109及110年度人均廚餘數量分別為175.75及125.88公斤、陸軍航空基地勤務廠分別為121.58及103.58公斤等，與國民人均廚餘數量109及110年度相比，營區兩年度的人均廚餘數量皆高於人均廚餘數量。

軍方向審計部說明表示，軍方現有廚餘數量是由實際在營人數產出，意指若以預計員額或實際現員估算，營區的人均廚餘數量將可能更高。

對此，陸軍司令部表示，陸軍後勤指揮部已編組各地支部每半年對各部隊伙房實施督訪輔導一次，針對廚餘過剩單位要求該後勤部門訂定相關督管作為，確實管控每日搭伙人數及菜量開立，及落實廚餘瀝乾、秤重減少廚餘總量，使官兵人均廚餘量有效降低。

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