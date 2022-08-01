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華郵：波洛西最快2日晚間到台灣 台方未證實

周渝民夫妻遭「保險詐財」 損失逾114萬美元

被拉入LINE投資群組 資深股民被詐4千萬

記者李奕昕／台北1日電

葉女收到股票投資簡訊，加入對方LINE帳號，被拉入投資群組報明牌。她是資深股民，觀察1個月才依指示下載App，匯款後確定入金，申請出金也收到匯款，信以為真，找11名友人集資，3個月匯款30次共4千萬，再次申請出金被退出群組，才知上當。

警方說，詐團廣發手機簡訊或iMessage訊息邀請投資股票，收款後斷絕聯繫，是最近常見詐術；今年上半年已受理2912件、財損13.2億元，若趨勢不變，今年件數及財損恐創新高。

警方調查，60歲葉女長期投資股票，今年3月收到手機簡訊，加入LINE帳號後，對方自稱投顧助理，將她拉入LINE投資群組，由自稱「劉煒期」投顧老師推薦數支股票，稱有高額獲利。

葉下載群組提供的「萬邦」App，數次匯款至指定帳戶，均顯示獲利，申請出金，也收到匯款。她放下心防，再找11名友人集資投入，3個月匯款4千萬元；上月初她再申請出金，對方卻藉故拖延，隨後將她退出群組。

刑事局說，類似詐騙手法都是藉手機廣發飆股簡訊，有人假扮投顧老師吹噓，初期少量出金讓被害人嚐甜頭，等到被害人驚覺為時已晚。警方說，防詐關鍵就是不要輕信來路不明投資管道，詐騙訊息建議可封鎖、刪除並回報垃圾訊息。

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