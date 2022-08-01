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摩鐵偷拍百人 手機再爆他裝「AirTag」監控2女

記者石秀華／高雄1日電

高雄某知名汽車旅館5月底爆發遭裝針孔偷拍，嫌犯黃姓男子除涉偷拍逾百人，手機內另有追蹤軟體，檢警意外查出黃曾在2名女子安全帽上裝「AirTag」設備監控行蹤，動機不明。2女子經警方通知才知被黃盯上，覺得很恐怖，提告妨害秘密。

AirTag是蘋果公司開發的物品追蹤器，大小體積如飲料瓶蓋，懸掛在物件上，可透過「精確尋找」App或透過「Siri」功能，透過內建揚聲器播放聲音找到它。主要用來搜尋東西，亦可裝在失智老人身上，卻被黃男拿來監控他人。

吳姓夫婦5月31日投宿高雄小港一家號稱五星級汽車旅館，用手機下載軟體偵測到房間有異常訊號，關燈後在支撐電視牆1顆螺絲孔內發現無線傳輸針孔鏡頭。

檢警在另兩間房搜出同類型針孔，比對入住資料逮捕39歲吊車司機黃姓男子；黃今年3至5月入住摩鐵15次，在3間房裝針孔，他稱工作壓力大犯案，純粹自己欣賞，手機內留10多段偷拍影片，其餘已上傳雲端；檢方聲押禁見獲准，手機送鑑識追查。

黃有5支手機，解析發現有AirTag追蹤軟體，記錄兩女子資料，檢警追問，黃男稱2人分別是心怡對象與前同事，偷裝AirTag是想掌握動向，但後來都已取下。2女直到警方通知才知曾被黃男監控。

偷拍影片部分，經查黃男確曾上傳雲端，但他試用期限過後未付費被取消資格，影片去向已難追蹤，是否會遭外流檢警不敢斷言，除持續設法追查，也呼籲被害人主動報案。

由於黃男以科技儀器偷拍、追蹤女子，行徑恐怖，加上吸毒，且多數影片仍下落不明，檢方計畫聲請延押再追查。

被偷拍民眾目前10多人到案，其中3對夫妻、情侶檔認為摩鐵業者未善盡保護之責，未向黃男提告，而是將向業者求償。

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