我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

墾丁染黃 立槳上演活春宮 警方：以片追人有難度

記者潘欣中、劉星君／屏東31日電
民眾在黑色豪門企業即時通訊軟體轉傳一段影片，拍攝者指27日白天在墾丁白砂拍到一對年輕男女，在距岸不遠處海上的SUP立槳，全裸上演「活春宮」，引發譁然。（取材自黑色豪門企業即時通訊）
民眾在黑色豪門企業即時通訊軟體轉傳一段影片，拍攝者指27日白天在墾丁白砂拍到一對年輕男女，在距岸不遠處海上的SUP立槳，全裸上演「活春宮」，引發譁然。（取材自黑色豪門企業即時通訊）

屏東墾丁是夏日水上活動勝地，有民眾日前在黑色豪門企業即時通訊軟體telegram轉傳一段影片，拍攝人指27日白天在墾丁白砂拍到一對年輕男女，在距岸不遠處SUP立槳上，裸身上演「活春宮」，引發譁然；警方表示，遊憩海域是公開場域，已涉妨害風化罪，但影片日期和地點有不合理處，尚待查證釐清，加上面部影像模糊難辨，以片追人有難度。

拍攝者稱27日在墾丁國家公園白砂灣以手機拍到的海上「活春宮 」影片，以「墾丁 大自然的美好」PO上網路社群媒體，一對年輕男女裸身在SUP立槳上做愛，距岸約40公尺遠，鏡頭拉近後面部影像變模糊，引發網友熱烈討論，因白砂沙灘是公共場域，脫序行為已涉刑法妨害風化罪章公然猥褻罪，轄區恆春警方已接獲檢舉，循線追查影中人。

警方檢視該段43秒的影片，發現影片日期和地點有不合理處，白砂是高人氣的知名遊憩沙灘，平日白天就有數百人戲水，暑假期間更高達數千人，沙灘上遮陽傘綿延數百公尺，但片中的沙灘卻是空盪盪，只見零星數名遊客，與現況不合，拍攝者所指的日期讓人存疑，除非是清晨，加上放大後男女的面部影像模糊難辨，以片追人有困難。

2020年10月國慶連假，有民眾深夜持手機在岸上拍攝墾丁南灣沙灘夜景時，遠處沙灘傳來陣陣女子做愛的歡愉呻吟聲，竟目睹兩對外籍男女赤裸在沙灘上「打野戰」，民眾將圖文PO上網路社群媒體，引發網友熱議；因南灣沙灘是公共場域，已涉刑法妨害風化罪，警方事後調閱監視器追查行蹤，但無所獲。

社群媒體 手機

上一則

阿公、阿嬤聚賭 被上銬「遊街示眾」 警挨批後忙道歉

下一則

張上淳：BA.5已進入社區 台口罩令難鬆綁

延伸閱讀

國家面臨破產 斯里蘭卡還美麗嗎？

國家面臨破產 斯里蘭卡還美麗嗎？
英喬治王子9歲了 沙灘燦笑萌照曝光

英喬治王子9歲了 沙灘燦笑萌照曝光
9歲生日快樂 英喬治小王子沙灘燦笑 又萌又帥

9歲生日快樂 英喬治小王子沙灘燦笑 又萌又帥
周末這樣玩／金銀島海灘 花園房車伴隨 感受蒙太奇藝術

周末這樣玩／金銀島海灘 花園房車伴隨 感受蒙太奇藝術

熱門新聞

林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
聯邦眾院議長波洛西傳聞將於8月訪台，台灣對此顯得異常低調。有媒體報導，不論支持或反對波洛西來訪，都會得罪美中任何一方，增加台灣自身風險。(美聯社)

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

2022-07-30 11:54
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害