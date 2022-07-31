阿公、阿嬤聚賭 被上銬「遊街示眾」 警挨批後忙道歉

警抓聚賭，平均年齡70歲的數名賭客被上銬、步行帶回調查引發爭議。（記者胡蓬生／翻攝）

苗栗警方日前查獲民宅內打象棋麻將聚賭案，4名賭客加屋主平均年齡70歲，現場離分局僅300公尺，警方未聯繫警車支援載送，而是直接將阿公、阿嬤賭客上銬步行帶回，形同「遊街示眾」，此事被分享上群組後，讓警方挨批不通人情，大湖警方昨天坦承處理過程不當，情理未能兼顧， 將深切檢討。

大湖警分局大湖派出所多次接獲檢舉，鄉內一處民宅常有聚賭、妨礙安寧情形，員警本月18日持搜索票前往，當場查獲4名賭客在打象棋麻將，查扣賭具象棋兩副、數千元台幣抽頭金，將林姓屋主及5名賭客帶回。

被捕的三男兩女幾乎都是銀髮族，其中林姓屋主夫婦年紀都超過80歲，另兩名男女賭客也年逾花甲，還有名45歲男子，5人平均年齡70歲。

警方抓賭的現場監控畫面事後流出，賭客與警方對話時發生爭論，一名女警拍桌喝斥，由於聚賭行為是現行犯，賭客都被上銬帶回，地方人士抱怨警方處理態度不佳；大湖警分局長林炎巨也認為執勤確有不當，已登門道歉。

林炎巨指出，員警搜索後有五名嫌疑人要帶回，但現場載運車輛不足，因距離分局不遠，未申請支援就便宜行事，讓當事人感受不佳，員警執勤過程未能兼顧「情、理」，確有不當，至於同仁被指執法態度不佳，將加強教育 訓練。