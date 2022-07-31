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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

偽造碩士學歷當老師 她教書10年才穿幫

記者林保光／高雄31日電
蔡姓女子偽造碩士學歷當了國小10年的外聘音樂老師，高雄地方法院以偽造文書罪判她有罪。（記者林保光／攝影）
蔡姓女子偽造碩士學歷當了國小10年的外聘音樂老師，高雄地方法院以偽造文書罪判她有罪。（記者林保光／攝影）

蔡姓女子受聘成為高雄市某國小音樂資優資源班外聘教師，因為外聘教師一年一聘，蔡女為獲續聘，隔年偽造國立中山大學碩士學位畢業證書，登錄教職最高學歷，她任職十年後，國小校方向中山大學查證，才揭發這起偽造學歷事件。

蔡女在法院審理時，當庭提出偽造的中山大學畢業證明書，坦承為了獲續聘才偽造學歷。國小校方因蔡老師在十年受聘期間，教學熱忱受學校肯定，希望法院給她緩刑機會，高雄地方法院依偽造文書罪，輕判蔡女二月徒刑、緩刑二年，另須提供六十小時義務勞務。

判決指出，蔡女在2011年8月，應聘某國小教職，經國小教職員審核後，擔任這所國小分散式音樂資優資源班暨藝才班外聘教師，聘期一年，每年更新聘任契約。

法院調查，蔡女明知未取得國立中山大學文學院音樂學研究所碩士學位，竟基於偽造公印文、印文及行使偽造特種文書之犯意，在2012年9月以不詳方式，偽造「國立中山大學文學院音樂學研究所碩士學位」畢業證書，將影本交給國小方備查。

法官認為，蔡女拿畢業證書影本作為學歷證明，供國小校方查證，足以損害國立中山大學對學位管理的正確性，以及國小徵才判斷資料的正確性。

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