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U12世界盃少棒賽 中華隊驚險逆轉巴拿馬 搶下首勝

記者蘇志畬／綜合報導
U12世界盃少棒賽開打，中華隊靠著再見安打，驚險逆轉巴拿馬搶下首勝。（圖：中華棒球協會提供）
U12世界盃少棒賽開打，中華隊靠著再見安打，驚險逆轉巴拿馬搶下首勝。（圖：中華棒球協會提供）

第6屆U12世界盃少棒賽29日在台南亞太棒球村開打，暌違三年台灣再次舉辦國際賽，中華隊在現場球迷熱情加油聲中，演出逆轉秀，隊長陳恩敲出再見安打，以4：3在開幕戰擊敗巴拿馬隊。

中華隊開賽打得悶，以1：3落後進入6局下，然而高品瀚、歐子喬兩支安打點燃希望，1出局後攻占一、三壘，此時巴拿馬投手發生投手犯規，奉送1分，陳瑞鑫在2出局的絕境中靠腳程拚出內野安打，二壘的歐子喬也大膽衝本壘，成功追平比數。

當英雄的機會交到第8棒、三壘手陳恩手中，他不斷纏鬥直到第10顆球，成功敲到外野三不管地帶，形成再見安打，一旁反戴球帽、期待逆轉的隊友立刻衝上場慶祝。

中華隊此戰動用「大谷翔平規則」，讓先發第1棒、投手的吳聖智，離開投手身分後還可繼續打擊，這是世界棒壘球總會（WBSC）今年7月才通過的規則。

吳聖智雖然先發2.2局失2分，但之後轉往右外野守備，用球棒繼續幫助球隊，5局上巴拿馬隊雖然追加1分，不過5局下吳聖智在三壘有人時敲出高飛犧牲打，打回中華隊第1分，為6局逆轉秀鋪路。

墨西哥隊昨天以15：0在4局提前擊敗南非隊，三屆冠軍美國隊則是單場敲出8轟，以4局24：0大勝捷克隊；另外義大利隊因有球員快篩陽性，出賽人數不足被裁定以0：6輸給委內瑞拉隊。

中華隊搶下預賽首勝後，今起連續4天出賽，依序對上委內瑞拉、墨西哥、南非、義大利隊，要在6隊組成的A組中搶進前3名，才能晉級複賽。

義大利 墨西哥 南非

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