新銳來襲 500Young選出導演、歌手等「創意十傑」

由「500輯」創辦的「500Young」29日晚在台北南港瓶蓋工廠舉行頒獎典禮，共選出十位各領域青年得主及其「領路人」，為時代注入鮮活力量。（圖：500輯攝影團隊提供）

青年創意勃發，鼓動時代發展，獎勵新秀潛力的嶄新獎項「500Young」扛起「青年起義，新銳來襲」大旗，鎖定「90後」的Young Power，昨晚在台北南港瓶蓋工廠舉行頒獎典禮，共選出十位各領域青年得主及其「領路人」，點燃年輕世代創意火炬，為時代注入鮮活力量。

七旬聯合報 看見新力量

本獎項是由青年質感媒體「500輯」創辦，500輯發行人項國寧指出，聯合報今年71歲，按照孔子的說法，這是「從心所欲而不逾矩」的時期，但聯合報常懷如履薄冰之心，不希望自限於已知的領域，忽略社會新起的力量，500輯就是這種自我期許下的產物，並在每一次與年輕世代的溝通中，深刻感受到年輕人的無窮創造力和執行力，500Young自我期許為點燃青年世代的創意火花。

五百輯榮幸 能當點火者

項國寧說，這些得獎人各有潛力，在各自領域各領風騷。他引用唐朝詩人李白的詩句「酒後競風采，三杯弄寶刀」，1300年後，我們的得獎人也是風采獨具。500輯和500Young非常榮幸能成為點火者。

首屆500Young的十位青年得主包括見域工作室共同創辦人吳君薇、鳳嬌催化室品牌總監李依耘、導演 阮鳳儀、作家徐振輔、藝術家徐瑞謙、創作歌手黃宣、策展人馮馨、平面設計師楊士慶、Moonrock主理人廖乙哲、製作人謝政豪等人

獲獎名單係廣邀30位各領域的專業人士擔任推薦顧問，遍及藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、行銷、風格商業及地方創生共十個領域，再與諮詢委員討論，最終選出同時具備出色表現與未來發展性的十傑。

年輕人築夢 不忘領路人

500Young也首創由十位青年得主推薦在築夢路上引領他們的精神導師、領路人，並請來十二位重量級頒獎人一同見證，包括台北市立美術館 館長王俊傑、世界名廚江振誠、永豐金控品牌副總湯曼琪、台灣大哥大 總經理林之晨、中子創新執行長張培仁、台灣設計研究院長張基義、和碩科技董事長童子賢、台大教授葉丙成、金馬執委會執行長聞天祥、東吳大學副教授劉維公、台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘、陽明交通大學教授龔書章等。

另外，共同主辦「永豐金控」看重Young Power的翻轉精神，設立「翻轉新生獎」，由李依耘獲得。

湯曼琪表示，永豐金對於活動的重新詮釋、重新探索各種可能的翻轉精神大為讚許，獎項設計精神包含了領路人跟年輕世代的交流、互相提攜，讓人動容。

至於首席贊助商麥卡倫單一麥芽威士忌則從品牌自身推廣無與倫比的工藝與創意出發，增設「創新絕倫獎」，由楊士慶獲得。