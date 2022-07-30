滯銷房抵債 國寶總裁私吞1.4億遭訴

國寶集團總裁朱國榮2009年間，主導以國寶子公司恆輝不動產，開發手上一批滯銷12年的苗栗房產，抵償國寶人壽與另一子公司福座開發間的3.8億元（台幣，以下同，約1266萬美元）債權，從中私吞至少1.4億元（約466.4萬美元），造成國寶至少有1840萬元（約61.3萬美元）損失；台北地檢署昨依證交法非常規交易、保險 法特別背信罪起訴朱等六人。

同案起訴包括國寶人壽時任董事長鮑正鋼、總經理賴宜銘、副總洪秀惠、董事蔡良嘉、監察人兼恆輝執行長黃銘豐。

檢方調查，國寶人壽在1994年，向福座租用北投區一處房地作為辦公室，給付押租金 4.5億元。2008年4月，國寶與福座的租約到期，福座只還了國寶1億元押租金，尚欠3.5億元，金管會因國寶資本適足率不足，要求國寶立即公開標售北投房地清償，並禁止關係人交易及投資 不動產。

朱國榮等人明知恆輝在苗栗有批487戶房產滯銷多年，竟隱匿部分房產遭人無權占用的事實，導致鑑價公司高估價額，進而於2009年12月國寶人壽臨時董事會上，謊稱該批房產距竹南科技園區車程僅五到八分鐘，且與群創光電洽談作為員工宿舍，使國寶董事會同意將房地抵償，加計利息共有3.8億元債權。

國寶取得這批苗栗房產後，2010年雖花了近1.5億元整修，但卻依然滯銷，直到2015年才全部銷售完畢，使國寶財務狀況快速惡化，最終遭金管會接管。

檢方更查出，朱國榮拿恆輝滯銷屋跟國寶人壽交換福座債權，將真正值錢的北投房地留在福座名下，以7億2700餘萬賣出，其中至少有1.4億元流入朱與劉姓前妻私人帳戶。