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不敵紙本虧損 科學人中文版將停刊 盼轉型公共網媒

記者葉冠妤／台北30日電
發行20年的科普雜誌「科學人」中文版，年底紙本停刊。（取材自臉書）
發行20年的科普雜誌「科學人」中文版，年底紙本停刊。（取材自臉書）

不敵連年虧損，發行屆滿20年的科普雜誌「科學人」中文版宣布年底出刊第250期後，紙本就將停刊。「科學人」發行人王榮文表示，雜誌從七年前開始虧損，紙本訂戶、零售皆穩定下降，期盼這幾個月能出現奇蹟合夥人，讓科學人中文版順利轉型公共網路媒體。

Scientific American人雜誌創刊於1845年，擁有多個語版，是最常被媒體、重要報告引用的科學雜誌，也是公認最能掌握全球科學發展趨勢的科普雜誌，遠流從2002年出版中文版。

王榮文撰文表示，科學人自七年前開始虧損，紙本訂戶和零售穩定下降，兩年前意識到問題嚴重，訂戶已不足1萬人，儘管透過和碩董事長童子賢的善意，將科學人中英對照知識庫送給科教老師和全國醫護，使用頻率和效益似也不高，打擊了他的信心。

王榮文說，科學人何去何從是他這兩年來的夢魘，也因太晚邀請企業家共襄善舉，以致錯失紙本改革先機。但科學人中文版總編輯李家維認為Scientific American的翻譯授權無比重要，有177年的科學人編輯部能替大眾把關，期盼這幾個月出現奇蹟合夥人，讓科學人中文版轉型公共網路媒體。

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