憂供電 工商協進會籲蔡英文考量核能

工商協進會理事長吳東亮28日率新一屆理監事前往總統府晉見蔡英文 總統，同行理監事們也趁機提出國境開放政策、穩定供電、改善兩岸關係等建言，反映企業界憂心台灣缺電，期盼政府能將目前國際正在發展的新一代核能重新納入能源考量。蔡英文重申政府會努力確保不缺電，至於核能，她說：「不能講太多，不然會成為頭條新聞。」。

蔡英文表示，2050淨零轉型是大家非常關注的發展方向，政府已經規畫在2030年以前，投入9000億元推動淨零轉型相關計畫。接下來，台灣產業要面對的挑戰，就是未來歐盟「碳邊境 調整機制」（CBAM）碳關稅及綠色供應鏈的要求。

去年5月連續發生2次大停電，今年3月3日又因高雄興達電廠事故，再度造成無預警大停電，讓台灣產業界憂心忡忡。協進會副理事長高國倫與前理事長駱錦明在會中都表達，企業界非常擔心缺電問題，駱錦明並提出目前國際間發展的新能源狀況，強調其中也包括新一代核能在內，希望政府能重新考慮。

雖然重啟核四公投未能過關，不過目前國際間正發展第四代反應爐，包括尺寸較小的小型模組化核能反應爐（SMR），以及微軟創辦人比爾蓋茲創立的泰拉能源，與巴菲特控股太平洋電力集團攜手合作的新型鈉反應爐等等。

對此，蔡英文重申，政府會努力確保不缺電，至於新核能，目前國際間也還在研究階段，她還笑說「核電不能講太多，不然又會成為媒體的頭條新聞。」

此外，身兼台新金控董事長的吳東亮向蔡總統建議，保險 業者都願意積極配合政府2026年實施IFRS17國際會計準則以及ICS清償能力標準，但台灣債券市場規模過小、投資法令鬆綁不足，期盼政府依本國國情擬定在地化的監理標準，以利保險業者遵循。