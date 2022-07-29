我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

憂供電 工商協進會籲蔡英文考量核能

台灣新聞組／台北29日電

工商協進會理事長吳東亮28日率新一屆理監事前往總統府晉見蔡英文總統，同行理監事們也趁機提出國境開放政策、穩定供電、改善兩岸關係等建言，反映企業界憂心台灣缺電，期盼政府能將目前國際正在發展的新一代核能重新納入能源考量。蔡英文重申政府會努力確保不缺電，至於核能，她說：「不能講太多，不然會成為頭條新聞。」。

蔡英文表示，2050淨零轉型是大家非常關注的發展方向，政府已經規畫在2030年以前，投入9000億元推動淨零轉型相關計畫。接下來，台灣產業要面對的挑戰，就是未來歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）碳關稅及綠色供應鏈的要求。

去年5月連續發生2次大停電，今年3月3日又因高雄興達電廠事故，再度造成無預警大停電，讓台灣產業界憂心忡忡。協進會副理事長高國倫與前理事長駱錦明在會中都表達，企業界非常擔心缺電問題，駱錦明並提出目前國際間發展的新能源狀況，強調其中也包括新一代核能在內，希望政府能重新考慮。

雖然重啟核四公投未能過關，不過目前國際間正發展第四代反應爐，包括尺寸較小的小型模組化核能反應爐（SMR），以及微軟創辦人比爾蓋茲創立的泰拉能源，與巴菲特控股太平洋電力集團攜手合作的新型鈉反應爐等等。

對此，蔡英文重申，政府會努力確保不缺電，至於新核能，目前國際間也還在研究階段，她還笑說「核電不能講太多，不然又會成為媒體的頭條新聞。」

此外，身兼台新金控董事長的吳東亮向蔡總統建議，保險業者都願意積極配合政府2026年實施IFRS17國際會計準則以及ICS清償能力標準，但台灣債券市場規模過小、投資法令鬆綁不足，期盼政府依本國國情擬定在地化的監理標準，以利保險業者遵循。

蔡英文 保險 邊境

上一則

黑白集／沒共識的九二共識 只剩憑弔

下一則

台入境檢疫4關卡 2.5小時才能出機場 一線人員險挨揍

延伸閱讀

林智堅見蔡英文 設停損點

林智堅見蔡英文 設停損點
新聞評論／國發基金栽在如興 蔡政府難辭其咎

新聞評論／國發基金栽在如興 蔡政府難辭其咎
如興財務風暴才開始 最快半年就有下市危機

如興財務風暴才開始 最快半年就有下市危機
蔡英文視導漢光 幻象飛彈未中靶 陸2軍艦現蹤外海

蔡英文視導漢光 幻象飛彈未中靶 陸2軍艦現蹤外海

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
藝人林志穎開特斯拉發生意外。桃園市蘆竹區中正北路中正橋防撞桿加裝到14根，避免再釀成事故。圖／桃園市交通局提供

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

2022-07-24 12:04

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」