突增參觀如興行程 蔡英文尼加拉瓜行 藍：有貓膩

如興爆發財務危機，讓投資 14.8億元台幣（約4946萬美元）的國發基金慘賠。國民黨 立院黨團質疑，如興三度申請增資被駁回，蔡英文總統2017年1月出訪尼加拉瓜 ，臨時新增行程參訪如興在尼國的工廠，隔兩日，金管會就放行130億增資案，「貓膩就在蔡總統的尼加拉瓜之行」。金管會28日表示，過去是三度暫停申報生效，並非退件，審核過程沒有外力介入。

如興發出聲明，表示獲安泰商銀等往來銀行善意回應，已提出還款計畫。但銀行是否解除凍結如興的款項仍有變數。

國民黨團稱，蔡總統參訪如興尼國工廠時，身旁還有如興前董座陳仕修、民進黨立委姚文智、陳明文與莊瑞雄同行。國民黨立委費鴻泰指出，如興2015年就提出第一次增資，當時金管會主委曾銘宗沒有讓如興通過，後來政黨輪替，2016年5月後又申請兩次增資案，金管會都打回票，直到2017年蔡總統參觀後出現戲劇性變化。

費鴻泰說，國發基金當初審查如興投資案時，很多委員都不去開會、不願意背書；如興很多董事、大股東、公司經理人最近大量賣出股票，有無內線交易的問題？

國民黨立委賴士葆說，這是道地的非專業性政治投資，第一次增資以小博大，曾銘宗已駁回不給增資，後面兩次仍不給通過，是專業判斷，卻因「某人的臨時介入」，安排蔡總統去尼加拉瓜工廠，看完以後就核准了，可能有貓膩。