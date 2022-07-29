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潑漆港星何韻詩 統促黨主委判3月

記者王宏舜／台北29日電

香港女藝人何韻詩2019年來台參與遊行遭潑漆，中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉等11人被訴違反集會遊行法、強制、公然侮辱、毀損罪；台北地方法院依毀損罪判胡有期徒刑3月，得易科罰金，其餘10人無罪。檢方上訴，台灣高等法院28日駁回定讞。

獲判無罪10人包括陳友達、梁太富、廖榮華、祈禎禮、梁國華、梁國祥、邱翔琳、王順合、柯皓輝、李偉榤。

何韻詩2019年9月29日來台參加遊行，主題是撐港反極權，當時香港正處於「反送中」事件動蕩中。起訴書指出，胡等人得知何韻詩、黃之鋒可能來台參與遊行，於事發當天早上聚集，計畫於何韻詩現身遊行活動現場時施暴。

檢方指控，胡志偉潑漆前埋伏在台北市濟南路，同案大陳島鄉情文化促進會常務監事陳友達等4人，準備餿水袋、尿袋、水槍，議定胡如潑漆失敗，陳等即上陣續行潑尿、餿水。大陳島鄉情文化促進會理事梁太富等6人待在胡志偉外圍，如胡潑漆失敗，他們就扮成民眾上前處理，掩護胡志偉脫困。

高院認定胡志偉以強暴犯公然侮辱罪、毀損器物罪，事證明確，一審量處3月徒刑、得易科罰金並無違誤；檢方另指控胡涉強制罪、集會遊行法以強暴妨害合法集會遊行罪部分，何韻詩未因遭潑漆而無法接受採訪，此部分無罪。

遊行 香港 反送中

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