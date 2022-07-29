我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

逼吃屎舔尿 保母夫妻虐癱女童 重判10年半

記者王宏舜／台北29日電

無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩受託照顧五歲大蘇姓女童，涉逼喝尿，抓腳倒頭旋轉施虐，女童口吐白沫送醫，東窗事發；一審依妨害幼童發育罪判曾女九年、許八年徒刑，民事須賠償二三九六萬元。高院認二人虐童手法惡劣，昨加重改判各十年六月徒刑。

蘇姓女童母親離婚，從基隆搬回宜蘭老家，為賺錢養小孩到外縣市工作，透過臉書找到曾冠羚（廿八歲），去年二月約定以每月二萬多元保母費請曾女夫婦照料。

去年三月六日凌晨，女童被許鈞恩抱到醫院，口吐白沫、陷入昏迷，她全身布滿新舊傷，顱內壓飆高，對刺激沒反應，手術取出右腦血塊，再進行左腦血水引流。女童身軀、會陰、骨盆有挫傷與瘀傷，頭部傷害成水腦症。

許姓夫妻聲稱是女童太調皮，在家玩耍碰撞才受傷，但兩人LINE對話顯示曾女二月十八日傳送女童趴地、臉貼地面照片給許，稱「我叫她把尿舔乾淨」；二月廿日再寫「不能再打她的臉頰了」，傳送女童臉頰有傷痕照片，還說女童母親如果要回來，會說「我有安排去外縣市」。

法院認為兩人只因認為女童難管教，發洩、凌虐且手段殘忍，曾是收了錢的保母，對女童有更高照顧義務，事後還透過LINE指示許鈞恩串供，毫無悔意。

一審判決後，檢察官認為刑度過輕上訴。高院言詞辯論時，曾女稱已承認犯罪，她犯後態度改變，應該輕判。許鈞恩在庭上不斷刻意說「錢匯過去了」、「匯了三萬」。

蘇母說，女童狀況很差，右眼全盲，左眼視力僅剩一點點，還有右側偏癱、失語症等狀況；什麼樣心態會收了錢卻把小孩打成殘廢。告訴代理人批保母夫妻逼女童吃大便、毫無人性地抓甩，一審判賠二三九六萬元，許竟急著賤賣房子，「拿三萬元想換女童一輩子」？

高院 LINE 手術

上一則

論文再爆爭議 英文版作者無林智堅

下一則

石破茂訪台：日需具體肩負亞太安全責任

延伸閱讀

加州最高院首席大法官 不尋求連任

加州最高院首席大法官 不尋求連任
無證客優先遣返指南 被最高院否決

無證客優先遣返指南 被最高院否決
世界晚報╱94歲婦摔死 保母只顧玩手機 事後隱瞞回老家

世界晚報╱94歲婦摔死 保母只顧玩手機 事後隱瞞回老家
國務機要費案 馬永成一審重判20年 貪汙罪隨著扁「歸０」

國務機要費案 馬永成一審重判20年 貪汙罪隨著扁「歸０」

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
藝人林志穎開特斯拉發生意外。桃園市蘆竹區中正北路中正橋防撞桿加裝到14根，避免再釀成事故。圖／桃園市交通局提供

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

2022-07-24 12:04

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」