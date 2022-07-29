逼吃屎舔尿 保母夫妻虐癱女童 重判10年半

無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩受託照顧五歲大蘇姓女童，涉逼喝尿，抓腳倒頭旋轉施虐，女童口吐白沫送醫，東窗事發；一審依妨害幼童發育罪判曾女九年、許八年徒刑，民事須賠償二三九六萬元。高院 認二人虐童手法惡劣，昨加重改判各十年六月徒刑。

蘇姓女童母親離婚，從基隆搬回宜蘭老家，為賺錢養小孩到外縣市工作，透過臉書找到曾冠羚（廿八歲），去年二月約定以每月二萬多元保母費請曾女夫婦照料。

去年三月六日凌晨，女童被許鈞恩抱到醫院，口吐白沫、陷入昏迷，她全身布滿新舊傷，顱內壓飆高，對刺激沒反應，手術 取出右腦血塊，再進行左腦血水引流。女童身軀、會陰、骨盆有挫傷與瘀傷，頭部傷害成水腦症。

許姓夫妻聲稱是女童太調皮，在家玩耍碰撞才受傷，但兩人LINE 對話顯示曾女二月十八日傳送女童趴地、臉貼地面照片給許，稱「我叫她把尿舔乾淨」；二月廿日再寫「不能再打她的臉頰了」，傳送女童臉頰有傷痕照片，還說女童母親如果要回來，會說「我有安排去外縣市」。

法院認為兩人只因認為女童難管教，發洩、凌虐且手段殘忍，曾是收了錢的保母，對女童有更高照顧義務，事後還透過LINE指示許鈞恩串供，毫無悔意。

一審判決後，檢察官認為刑度過輕上訴。高院言詞辯論時，曾女稱已承認犯罪，她犯後態度改變，應該輕判。許鈞恩在庭上不斷刻意說「錢匯過去了」、「匯了三萬」。

蘇母說，女童狀況很差，右眼全盲，左眼視力僅剩一點點，還有右側偏癱、失語症等狀況；什麼樣心態會收了錢卻把小孩打成殘廢。告訴代理人批保母夫妻逼女童吃大便、毫無人性地抓甩，一審判賠二三九六萬元，許竟急著賤賣房子，「拿三萬元想換女童一輩子」？