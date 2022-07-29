國民黨敗訴 4286筆蔣中正「總裁批簽」收歸國有

「總裁批簽」數位化檔案。(本報資料照片)

促進轉型正義委員會三年前審定國民黨 通報的4286筆前總統蔣中正「總裁批簽」為政治檔案，應移歸檔案管理局，國民黨不服提行政訴訟；台北高等行政法院認為國民黨長期一黨治國，無法落實自由民主憲政秩序，檔案收歸國有才能促進社會和解、轉型正義，昨判國民黨敗訴。可上訴。

總裁批簽是蔣中正自1950年至1975年擔任國民黨總裁批示，或由黨秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈的總稱；促轉會2019年審定4286筆總裁批簽為政治檔案，要求國民黨將原件移歸檔案局，國民黨向促轉會申請停止執行與復查均被駁回，國民黨不服，提行政訴訟救濟。

北高行認為，國民黨在威權統治時期長期執政，不開放人民成立政黨與之競爭，形成一黨治國、黨務與國家公務密不可分的威權體制，總裁批簽則是蔣中正以國民黨總裁身分親自審閱、批簽決定事務的紀錄與文件。

國民黨執政下，使單純的警察 行政事件，演變為未經正當法律程序濫行逮捕、拘禁、濫殺的二二八事件 ，事後發布戒嚴令、公布實施動員戡亂臨時條款，長期無法落實自由民主憲政秩序，難以追究諸多國家不法行為，正義難以平復，加深族群隔閡與對立。

北高行指出，4286筆總裁批簽對於二二八事件、戒嚴體制、動員戡亂體制歷史研究、公民轉型正義教育，及公開威權統治時期歷史真相等，是具有了解歷史脈絡意義的重要參據，屬促轉條例規定的政治檔案無誤。

判決指出，黨國威權統治，社會存有對立、隔閡與不信任，透過總裁批簽原件發現歷史真相，才能有效避免爭議，促進社會和解，促轉會審定總裁批簽為政治檔案移歸檔案局保管，認事用法無違誤也未違反比例原則。