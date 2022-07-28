如興財務風暴才開始 最快半年就有下市危機

如興紡織董事長陳仕修。（本報資料照片）

曾經的牛仔褲大王如興爆財務危機，被打入全額交割，但風暴 現在才開始，由於歷經董座空窗期，這期間的股東會 、財報簽核到底算不算數，而即將公布的第二季財報能否順利交出，都是大問題，若無法順利解決，最快半年後就有下市危機。

如興上周公告，7月中臨時董事會選出大股東偉豪投資 的法人代表翁紹華為新任董事長，取代同樣為偉豪投資法人代表張水江，並公告張水江的法人代表資格已在2月改派，這期間股東會決議、如興財報到底合不合法？都需要釐清。

據了解，目前的癥結點法人代表的變更，是在改派書送達如興後就生效，或是在如興公告，還是在如興向主管機關變更登記之後才算數，如興並未說清楚，若是在如興公告後才算數，則今年2月至7月張水江所做的一切決議都合法。

依據公司法判例，新任董事長在就任後即產生效力，據指出，如興當時董事會也通過首季財報，若股東等利害關係人提出疑慮，包括最大股東國發基金在內參與董事會成員恐怕也難逃責任。

此外，如興當年申請現增屢遭退件，但金管會在2017年1月核准，態度轉變點剛好是蔡英文總統出訪尼加拉瓜期間，外傳如興時任董事長陳仕修曾陪同參觀工廠，不久後國發基金即投入資金。金管會昨澄清未有外力介入。

金管會表示，如興2016年申報現增，但未清楚陳述計畫，如興補件明列「績效給付條款」，金管會才核准，與政治力無關。事後追蹤發現如興涉及現金增資公開說明書不實，2018年即移送檢調起訴陳仕修等人。