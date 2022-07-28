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如興財務風暴才開始 最快半年就有下市危機

記者林海、黃有容／台北28日電
如興紡織董事長陳仕修。（本報資料照片）
如興紡織董事長陳仕修。（本報資料照片）

曾經的牛仔褲大王如興爆財務危機，被打入全額交割，但風暴現在才開始，由於歷經董座空窗期，這期間的股東會、財報簽核到底算不算數，而即將公布的第二季財報能否順利交出，都是大問題，若無法順利解決，最快半年後就有下市危機。

如興上周公告，7月中臨時董事會選出大股東偉豪投資的法人代表翁紹華為新任董事長，取代同樣為偉豪投資法人代表張水江，並公告張水江的法人代表資格已在2月改派，這期間股東會決議、如興財報到底合不合法？都需要釐清。

據了解，目前的癥結點法人代表的變更，是在改派書送達如興後就生效，或是在如興公告，還是在如興向主管機關變更登記之後才算數，如興並未說清楚，若是在如興公告後才算數，則今年2月至7月張水江所做的一切決議都合法。

依據公司法判例，新任董事長在就任後即產生效力，據指出，如興當時董事會也通過首季財報，若股東等利害關係人提出疑慮，包括最大股東國發基金在內參與董事會成員恐怕也難逃責任。

此外，如興當年申請現增屢遭退件，但金管會在2017年1月核准，態度轉變點剛好是蔡英文總統出訪尼加拉瓜期間，外傳如興時任董事長陳仕修曾陪同參觀工廠，不久後國發基金即投入資金。金管會昨澄清未有外力介入。

金管會表示，如興2016年申報現增，但未清楚陳述計畫，如興補件明列「績效給付條款」，金管會才核准，與政治力無關。事後追蹤發現如興涉及現金增資公開說明書不實，2018年即移送檢調起訴陳仕修等人。

投資 股東會 風暴

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