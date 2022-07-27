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踩雷如興慘賠12億 國發基金將首度打集體訴訟求償

台灣新聞組／台北27日電
2017年1月11日蔡英文總統（中）和立委一行參訪台商如興紡織，時任如興董事長的陳仕修（右）向蔡英文介紹。（取材自總統府Flicker）
2017年1月11日蔡英文總統（中）和立委一行參訪台商如興紡織，時任如興董事長的陳仕修（右）向蔡英文介紹。（取材自總統府Flicker）

國發基金投資的牛仔褲代工大廠如興爆出財務問題，外界質疑國發基金當初為何投資如興，及是否被如興利用作募資招牌，甚至投資後是否做好貸後管理。國發基金執行秘書蘇來守表示，對某些投資個案出現問題會虛心接受、深刻檢討，但也希望外界要有與民間創投相同評價，「我們絕對沒有辜負納稅人」。

蘇來守表示，如興已被金管會及檢調認定當年的增資計畫不實，國發基金決定加入投資人保護中心集體訴訟，追究責任求償。這也是國發基金成立以來，首度加入投保中心打集體訴訟求償。

2017年1月蔡英文總統出訪友邦尼加拉瓜，參訪在當地設廠的如興工廠，同年7月，國發基金就投資如興14.88億元(台幣，下同，約4967.9萬美元)。這個投資案，也讓國發基金面臨帳上虧損將近12億元的慘賠窘境。

國發基金儘管自詡投資績效甚佳，但近年來不時傳出踩雷，除了如興，2014年投資14億餘元的寶德能源公司最後聲請破產，2019年投資東貝光電一億多元，公司也因淨值為負而終止上市。

如興25日傳出公司出現財務危機、無現金可用，且因今年2月至7月長達五個月無合法董事長，衍生財報適法性爭議，不僅首季財報可能重編、第二季財報可能難產，更恐陷下市危機。如興自2015年起已連虧七年，股價從2016年的歷史高點28.25元一路向下探底，昨天更以3.96元跌停價鎖死，今天恐持續面臨沉重賣壓。

今年2月24日如興改派董事遲未公告，原本外界以為只是公司治理瑕疵，但6月底才選任的獨董周忠賢要求9月2日召開臨時股東會、全面改選董事，演變成一場經營權之爭。25日新經營團隊自曝「陷入重大財務困難、幾無可動支現金之困境」，外界才知如興已瀕臨下市紅線。

外界質疑國發基金7月才知道如興2月已更換董事長，國發基金的法人董事是否善盡職責？蘇來守表示，如興的法人股東偉豪公司2月改派新的法人董事代表，由翁紹華任董事長，如興卻未通報；國發基金直到如興7月15日通知當天下午要召開董事會改選董事長及總經理，才與其他董事一同得知公司2月已更換董事長。當時官派董事表達希望緩議此案，但仍獲得出席董事過半數同意，互選翁為董事長。

如興下市危機 國發基金打水漂 製表／經濟組
如興下市危機 國發基金打水漂 製表／經濟組

投資 破產 股東會

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