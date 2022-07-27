如興遭3度退件後准增資 藍：有力人士介入？

台灣牛仔褲加工廠如興25日召開重大訊息說明記者會，甫任董事長兼總經理的翁紹華（中）表示，經徹查如興營運及財務狀況後，發現如興已陷入重大財務困難，幾無可動支現金。（中央社資料照片)

牛仔褲製造商如興陷財務困難，昨股價跌停，投資 14.8億元（台幣，下同，約4967.9萬美元）的國發基金成「最大受災戶」，朝野立委都要求金管會及國發基金釐清責任，對民眾清楚說明、交代。國民黨 立委曾銘宗說，如興2017年6月明明虧損連連，國發基金還投資14億元，是否涉及有力人士介入，審計部也要調查過程有無不法。

曾銘宗說，如興從2016年1月到11月，三度向金管會申請現金增資，都被金管會退件，到2017年1月卻准予130億元現金增資；如今發生弊端，造成廣大投資人重大損失，為何本來不准，後來又准了？金管會有必要說清楚。

前立委黃國昌在臉書列出過去眾多質詢及發文紀錄指出，如興的荒腔走板不是最近才開始，從核准募資併購、到國發基金注資14.8億元背書，明明問題重重，「到底誰決定這樣幹、為何這樣幹，國發會一直說謊閃躲」。

黃國昌批評，他早就提出警告，要求國發會趕快處理，面對「債留台灣、錢進中國」的如興弊案，國發會卻能拖就拖、能混就混，執意擺爛到底；等到前負責人陳仕修股票 賣光了，人也跑了，留下一屁股爛帳，國發會還是持續昏睡，這件事情政府必須給交代，必須有人負責。

民進黨立委賴瑞隆表示，如興到底有沒有隱匿不實，及為何有這樣的投資，國發基金要整體檢討。他說，投資有賺有賠是必然，但國發基金有指標性意義，必須很慎重，要讓民眾更了解決策過程，才會讓民眾對國發基金信心更強；國發會必須清楚說明，相關投資風險評估、控管，以及後續怎麼處理。