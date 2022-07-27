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蔡英文視導漢光 幻象飛彈未中靶 陸2軍艦現蹤外海

記者洪哲政、程遠述／台北27日電
蔡英文總統26日前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演。（圖：總統府提供）
蔡英文總統26日前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演。（圖：總統府提供）

國軍漢光38號演習「海上聯合截擊作戰實彈射擊操演」，昨天在台灣東部海域實施，海軍、海巡艦艇、空軍主力戰機，分別執行防空與空對空飛彈射擊，並實施深水炸彈投放，驗證三軍作戰能力。蔡英文總統登上基隆軍艦出海全程視導，並向參演官兵廣播勉勵表示，這場精實操演展現國軍保家衛國的能力和決心，「我們一起繼續努力守護家園。Good job！」

不過，操演中，空軍幻象戰機射擊魔法短程空對空飛彈、F-16V戰機射擊響尾蛇空對空飛彈，明顯未命中在空中作為標靶的熱焰彈。國防部發言人孫立方證實，魔法飛彈確未命中目標，但響尾蛇空對空飛彈判定「感應命中」，而不論命中與否，對軍方而言都有價值。

蔡英文總統26日前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演，但空軍幻...
蔡英文總統26日前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演，但空軍幻象2000發射魔法短程空對空飛彈，脫靶未命中。（記者曾原信／攝影）

此外，傳共軍飛彈護衛艦「黃岡」和水聲監聽船「天璣星」兩軍艦在操演前曾出現於台東外海。國防部表示，台海周邊共艦動態，國軍均能全程掌握，以料敵從寬原則評估，納入可能行動方案研討，適切應處。

為了這場海上聯合操演，事前在東部海域密集演練，操演海域鄰近日本西南群島的與那國島與石垣島，在台灣國防部未披露相關訊息下，日方幕僚統合監部25日發布共機資訊時，透過航跡圖披露共軍無人機在台灣東部外海空域盤桓，並進入巴士海峽；事後這架共軍無人機傳繞台一周。

事實上，東部海域一直有美、日、共軍機艦活動。軍方昨天進一步監控到台灣海上操演前，共軍飛彈護衛艦「黃岡」7時在綠島東南方41浬，往南航行；水聲監聽船「天璣星」8時出現在綠島東北方45浬，往東南航行。

海軍司令部表示，此次操演支隊計納編基隆級艦、成功級艦、康定級艦、濟陽級艦、錦江級艦、沱江級艦、光華六號飛彈快艇、海巡成功艦、劍龍級潛艦及S-70C反潛直升機、P-3C反潛機、F-16、幻象2000及IDF戰機等兵力參演，分別實施標準一型飛彈、反潛火箭、干擾彈、五寸砲、鎮海火箭彈、響尾蛇飛彈、魔法飛彈射擊及深水炸彈投放。

蔡英文以影片在凱達格蘭論壇開幕致詞強調，台灣作為印太地區不可或缺的民主夥伴，將努力加速國防自主進程。

海軍成功級巡防艦繼光號昨發射標準一型防空飛彈。（記者曾原信／攝影）
海軍成功級巡防艦繼光號昨發射標準一型防空飛彈。（記者曾原信／攝影）

共軍 國防部 蔡英文

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