籃球系隊票選 貼性愛影片集氣 判刑6月罰8萬

王姓男大學生參加學校籃球系隊票選活動，在網路張貼其他女生的性愛影片招攬人氣，被判刑6月。圖為示意圖。(本報資料照片)

王姓男大學生參加學校籃球系隊票選活動，在網路張貼其他女生的性愛影片招攬人氣，還鼓勵轉傳，被害人報案；台北地院依散布猥褻影像罪判王有期徒刑6月，併科罰金8萬元(台幣，下同，約2669美元)。可上訴。

法官認為，王無論犯罪動機、目的、手段及態度，都無從為有利認定，為使他學得教訓，昭顯法院杜絕惡意散播私密影像的決心，不輕判、不給緩刑。

台北地檢署指控，23歲王姓大學生今年3月在臉書 社團以暱稱張貼被害女子性愛影片、照片供不特定人觀覽，被害人因有同學看到性愛影像轉知才知受害，報警處理。

判決指出，王警詢時解釋張貼性愛影片動機，是要參加籃球系隊人氣投票 活動，為了吸引同學支持，在臉書社團張貼被害人私密影片、照片，而且還在貼文中記載要臉友按讚並分享，等於鼓勵繼續轉貼、散布私密影片。

王明知網路有快速散播、易於重製、難以遏止損害擴大特性，卻為圖私利、博取關注，恣意在臉書張貼別人性愛影像供人觀覽，鼓勵轉傳、分享，嚴重貶損被害人聲譽及人格，對被害人造成實質上無從回復傷害。

法官認為，被害人證詞代表性愛影像已被散布，王的行為使被害人無端承受恐慌、不安全感，所侵害法益很大，應該嚴懲。王雖坦承犯行，但從沒有想過要向被害人道歉或和解，沒有彌補被害人損害意思，無法輕判。