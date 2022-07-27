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「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

高雄BA.5群聚 再增4職場感染

台灣新聞組／台北27日電
指揮中心發言人莊人祥(右)說，若本土病例數再次攀升，或社區病毒檢測發現BA.5定序占比明顯上升，這就是BA.5疫情流行警訊。(記者楊雅棠／攝影)
指揮中心發言人莊人祥(右)說，若本土病例數再次攀升，或社區病毒檢測發現BA.5定序占比明顯上升，這就是BA.5疫情流行警訊。(記者楊雅棠／攝影)

新冠疫情昨新增2萬4790例本土個案、281例境外移入個案，中重症68例、37人死亡雙創5月17日以來新低。但高雄某造船廠男性員工感染BA.5變異株，引發關注，除了原本匡出家人及同事等12人陽性，昨職場接觸者再增4人確診，病毒基因定序正在比對中，若確認也是BA.5，將是國內首樁BA.5社區群聚案。

「這是星星之火（高雄BA.5群聚事件），台灣疫情正面臨另一波海嘯。」台大醫院副院長高嘉宏說，政府與民眾應做好準備，將下一波疫情所帶來的傷害降至最多。台大公衛教授陳秀熙推估，8月中到8月底變異株可能大流行，屆時單日確診人數可能1至2萬，最多可到3萬人。

高雄長庚醫院副院長林孟志說，BA.4、BA.5已成全球盛行的主流病毒株，相較於Omicron，「免疫逃脫」風險較高，且傳染力統計高於Omicron約4成，症狀較明顯，但許多盛行國家地區研究，並無發現有顯著高於Omicron的重症或死亡風險。

指揮中心發言人莊人祥說，疫情在社區裡出現到開始上升，需一段時間，若本土病例數再次攀升，或社區病毒檢測發現BA.5定序占比明顯上升，這就是BA.5疫情流行警訊。

為防堵擴散，高市衛生局針對該船廠員工進行第2次採檢，再發現4例確診，其中2例5月曾確診，Ct值約35，研判屬陰陰陽陽階段；另兩例Ct值分別為28.5及35。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，仍處於社區感染，難認定這4人是否近期感染，尚待進一步定序。

羅一鈞研判，該起感染事件應是工作人員登上靠岸船隻引發的職場感染，仍需等定序出爐，才能做出綜合研判。高雄市長陳其邁說，造船廠整體及現在高雄疫情未進一步擴散，BA.5感染必定是從境外，但這屬第幾波，因目前無很明顯接觸明確感染源，所以看不出來。

至於中重症個案，包括兩例孩童多炎症症候群（ＭＩＳ－Ｃ）個案，為2歲男童，另1例為5歲男童，目前均在一般病房治療中。

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