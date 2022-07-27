我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

賊闖空門 性侵78歲嬤 判刑8年上訴遭駁回

記者王宏舜／台北27日電
呂姓男子闖空門行竊，性侵78歲老婦人，士林地方法院依侵入住宅強制性交、竊盜罪判呂8年徒刑，呂上訴，台灣高等法院駁回。(記者王宏舜／攝影)
呂姓男子闖空門行竊，性侵78歲老婦人，士林地方法院依侵入住宅強制性交、竊盜罪判呂8年徒刑，呂上訴，台灣高等法院駁回。(記者王宏舜／攝影)

呂姓男子去年7月在台北市闖空門行竊，見78歲老婦人在椅子上沉睡，涉強拉到床上性侵。士林地方法院依侵入住宅強制性交、竊盜罪判呂8年徒刑，沒收216元(台幣，下同，約7.2美元)犯罪所得；呂上訴，台灣高等法院昨天駁回。

老婦人因身體、貞操、性自主權遭侵害，附帶民事求償100萬元，呂喊價75萬元，一審判他應賠償80萬元。

檢方調查，去年7月27日上午9時許，呂姓男子在台北市偶見一戶民宅沒關門，屋內老婦人在椅子上睡覺，他先偷拿手機、錢包，得手後見老婦人還在睡，涉動手撫摸她胸部和下體。

老婦人驚醒，呂拿枕頭摀住她的口鼻、掐她脖子制止反抗，再將婦人拖到床上性侵，迫老婦人口交；被害人後來說「我朋友要回來了」，呂聞言才離開。

呂男有準強盜、竊盜等前科，2018年6月14日假釋出監付保護管束，2019年6月5日假釋期滿。士院認為呂執行完畢才2年又犯案，應加重其刑，他年值青壯，卻對素不相識的被害人竊盜、強制性交且被害人「高齡」卻遭強暴方式性侵，判他8年徒刑。

律師指呂有「精神障礙」、「心智缺陷」，替呂辯護，但醫院鑑定呂犯案時沒受病症影響，法官認為呂只是一時缺錢花用就闖空門，還性侵高齡被害人，沒有值得憐憫或可以減刑理由。高院認為士院認事用法無違誤，駁回呂男上訴。

性侵 高院 手機

上一則

近14億資產移轉國有 台救國團擬聲請停止執行

下一則

「行動急診室」劉冠英 登10大傑出救護員

延伸閱讀

告電影「梅艷芳」侵權敗訴 梅兄批不公將上訴

告電影「梅艷芳」侵權敗訴 梅兄批不公將上訴
日本「淫殺魔」性侵近百少女 還把犯罪生涯寫成自傳

日本「淫殺魔」性侵近百少女 還把犯罪生涯寫成自傳
曼哈頓非裔色狼深夜連續猥褻女性 亞裔女遭性侵

曼哈頓非裔色狼深夜連續猥褻女性 亞裔女遭性侵
世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(歐新社)

台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

2022-07-19 13:27
淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間