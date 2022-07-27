賊闖空門 性侵78歲嬤 判刑8年上訴遭駁回

呂姓男子闖空門行竊，性侵78歲老婦人，士林地方法院依侵入住宅強制性交、竊盜罪判呂8年徒刑，呂上訴，台灣高等法院駁回。(記者王宏舜／攝影)

呂姓男子去年7月在台北市闖空門行竊，見78歲老婦人在椅子上沉睡，涉強拉到床上性侵 。士林地方法院依侵入住宅強制性交、竊盜罪判呂8年徒刑，沒收216元(台幣，下同，約7.2美元)犯罪所得；呂上訴，台灣高等法院昨天駁回。

老婦人因身體、貞操、性自主權遭侵害，附帶民事求償100萬元，呂喊價75萬元，一審判他應賠償80萬元。

檢方調查，去年7月27日上午9時許，呂姓男子在台北市偶見一戶民宅沒關門，屋內老婦人在椅子上睡覺，他先偷拿手機 、錢包，得手後見老婦人還在睡，涉動手撫摸她胸部和下體。

老婦人驚醒，呂拿枕頭摀住她的口鼻、掐她脖子制止反抗，再將婦人拖到床上性侵，迫老婦人口交；被害人後來說「我朋友要回來了」，呂聞言才離開。

呂男有準強盜、竊盜等前科，2018年6月14日假釋出監付保護管束，2019年6月5日假釋期滿。士院認為呂執行完畢才2年又犯案，應加重其刑，他年值青壯，卻對素不相識的被害人竊盜、強制性交且被害人「高齡」卻遭強暴方式性侵，判他8年徒刑。

律師指呂有「精神障礙」、「心智缺陷」，替呂辯護，但醫院鑑定呂犯案時沒受病症影響，法官認為呂只是一時缺錢花用就闖空門，還性侵高齡被害人，沒有值得憐憫或可以減刑理由。高院 認為士院認事用法無違誤，駁回呂男上訴。