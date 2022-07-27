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台鮮乳漲聲再起 漲幅逼近1成 消費者民生通膨壓力增

台灣新聞組／台北27日電
鮮奶漲價擋不住了，傳超商接獲通知將調漲光泉鮮乳價格；超市、量販店恐怕也快守不住。(記者黃義書／攝影)
鮮奶漲價擋不住了，傳超商接獲通知將調漲光泉鮮乳價格；超市、量販店恐怕也快守不住。(記者黃義書／攝影)

繼味全旗下多個鮮乳品項調整售價後，昨超商通路也傳出光泉旗下鮮乳也將調漲。光泉董事長汪林祥證實，鮮乳確實會調漲，但調漲的品項、價格仍在協調評估中。但全家超商已說，今起光泉相關品項鮮乳將漲7%到9%；OKmart也說，門市將在明起換檔配合光泉調漲；萊爾富也指即起配合供應商調漲光泉鮮乳價。

對價格更為敏感的超市、量販業者皆表示，目前鮮乳還未漲，會持續與廠商溝通，且有檔期促銷優惠。但有賣場業者私下透露，鮮乳供應商一直在提漲價，賣場為守住價格優勢不輕易妥協，雙方因而一直在協商，但目前看來是守不住了，光泉、味全、義美等品牌鮮乳，8月賣場價格恐也將調漲。

值得注意的是，不少餐飲都會使用鮮乳，未來若也帶動其他物價攀升，消費者民生通膨壓力恐再增加。

這波鮮乳調漲，主因是農委會決議各乳廠收購生乳價格調漲，帶動末端鮮乳零售價跟著上揚。像味全旗下的林鳳營全脂鮮乳、林鳳營低脂鮮乳、萬丹鮮乳等品項，7月13日起就已開出第一槍，漲幅約4%到7%。

記者昨天去電光泉鮮乳，業者回覆確實有漲價計畫，但確切調漲時間、品項與漲幅，每個通路都不相同。「日前曝光的超商內部通知表格，只是單一通路狀況，目前還在跟各通路協調。」

全家便利商店則證實，今起光泉鮮乳、光泉調味乳、乳香世家系列等將調整售價，漲幅約7%到9%。萊爾富說，即起配合供應商調漲光泉鮮乳售價，但會不定期推出優惠活動。OKmart則依照檔期換檔，明起調整光泉鮮乳售價。

據了解，光泉漲價共15個品項中，以光泉乳香世家鮮乳（1857ml）漲最多，由原本180元漲至197元(台幣，約6.57美元)，漲幅約9.4%。

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