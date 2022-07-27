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「行動急診室」劉冠英 登10大傑出救護員

記者王思慧／花蓮27日電
高級救護技術員劉冠英參與過0206大地震、0402太魯閣列車出軌事故等大型災難救援，救人無數。(圖：花蓮消防局提供)
高級救護技術員劉冠英參與過0206大地震、0402太魯閣列車出軌事故等大型災難救援，救人無數。(圖：花蓮消防局提供)

花蓮縣消防局花蓮分隊高級救護技術員劉冠英，接生過臍帶繞頸嬰兒，在溪邊搶救失去呼吸心跳的患者，更曾擔任太魯閣列車出軌事故救護指揮官，多次從死神手中救回性命，被稱為「行動急診室」，同時積極培育高級救護員。優秀的表現，讓他獲得今年「10大傑出救護技術員」獎，實至名歸。

劉冠英7年前進入消防特考班，2017年分發到花蓮縣消防局，2年就取得高級救護技術員資格，除一般車禍及創傷救護勤務，他也參與過0206花蓮大地震、0402太魯閣列車出軌事故、漫波飯店拆除倒塌等大型救援。

尤其他在太魯閣事故中擔任救護指揮官，扛著極大壓力快速調度應變，4小時內就將上百患者送往醫院救治，救人無數。

甚至為提高急救品質，劉冠英也撰寫「鳳凰計畫」，制定緊急救護流程、提升急救設備、強化外勤救護員急救技能、提升線上CPR指導、加強民眾CPR急救意識、組成救護品管小組，讓花蓮急救成功率提高5%，去年28名患者康復出院。

劉冠英也在急救教育、及品質管理貢獻良多，除自發性擔任高級救護技術員第2、3期考前訓練總教官，協助學員皆通過考驗。他也研發大量傷病患桌遊教學模具，並發表於消防署月刊、及投稿醫學期刊。

據中國時報報導，另外平時身穿白袍的花蓮縣義勇消防總隊救護義消大隊長吳坤佶，2013年加入消防隊協助救護工作，在太魯閣號事故發生時，他向看診中的患者致歉後直奔現場救護，獲各界感佩。

吳坤佶擔任義消9年，不僅熱衷提升偏鄉緊急救護效能，出錢出力協助救護訓練，甚至自掏腰包表揚執行有功的救護義消，憑著不遺餘力、不求回報精神，榮獲今年全國救護志工菁英殊榮。

醫學 車禍 教育

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