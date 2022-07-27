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近14億資產移轉國有 台救國團擬聲請停止執行

記者劉宛琳、葉冠妤／台北27日電
救國團秘書處處長鄭斐文26日表示，救國團跟黨產會進行8次協商，過程大部分達成共識，不知道為什麼黨產會突然宣布作出行政處分，「讓救國團有被欺騙的感覺」。(記者曾吉松／攝影)
救國團秘書處處長鄭斐文26日表示，救國團跟黨產會進行8次協商，過程大部分達成共識，不知道為什麼黨產會突然宣布作出行政處分，「讓救國團有被欺騙的感覺」。(記者曾吉松／攝影)

黨產會昨天認定，救國團現有財產中如墾丁青年活動中心等共61筆土地、建物及現金13億9千多萬元(台幣，下同，約4千678萬美元)為不當取得財產，命其移轉為國有；另有土地、建物已移轉他人而無法返還，依法將自救國團其他財產追徵2億4千餘萬元。黨產會主委林峯正表示，處分書昨已送達救國團，若30天後不履行將強制執行。

救國團秘書處長鄭斐文昨說，救國團希望和解共生，避免社會對立，期間跟黨產會進行8次協商，大部分達成共識，豈料黨產會片面中止談判，更突襲宣布作出行政處分，讓救國團有被欺騙的感覺，深感遺憾、痛心，將向法院聲請停止執行。

鄭斐文說，救國團有近1700位員工、5000多名教師教練，財產一旦被沒收，員工與教師權益將受到嚴重侵害；黨產會斷章取義，引用威權時代部分案例套用於救國團，藉此懲罰救國團與威權體制無關的現職員工，嚴重違背轉型正義釐清真相、追求和解共生目的。

根據黨產會提供的資料，此次救國團應移轉的國有建物，包括金山、復興、日月潭阿里山、天祥、曾文、員林、梅山、墾丁、澎湖等青年活動中心，以及巴陵山莊、台東終身學習中心、南投縣團委會、花蓮學苑、觀雲山莊、嘉義團委會、嘉義學苑、彰化縣團委會等建物。

在土地部分，宜蘭縣金六結、中山區大直街、桃園市團委會、金門青年活動中心土地應移轉國有；土地及建物部分，位於台北市的張老師文化門市，以及苗栗縣團委會、桃園眷舍須移轉國有。

林峯正說，移轉國有部分，土地2824平方公尺，建物1萬9615平方公尺。針對9筆土地、建物被認定為救國團不當取得之財產，但已移轉他人而無法返還，委員會也決議，依法自救國團其他財產中追徵2億4057萬餘元。

黨產會認定，救國團當時各項收入，與國民黨威權統治時期壓迫體制工作有關，更涉及濫用公有資源的特權行為，屬於不當取得之財產。

財團法人民族、民權及國家發展三基金會，被認定為國民黨附隨組織，9000萬元財產遭禁止處分，三基金會提告，聲請撤銷不當黨產處理委員會原處分；台北高等行政法院認定三基金會實質受國民黨掌控，判基金會敗訴。案經上訴，最高行政法院昨駁回確定。

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