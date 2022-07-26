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兩樣情 台塑加薪4.5% 製造業無薪假升溫

台灣新聞組／台北26日電
勞動部25日公布最新無薪假數據，本期有2969家、2萬1690人實施無薪假，其中製造業新增469人。(本報資料照片)
勞動部25日公布最新無薪假數據，本期有2969家、2萬1690人實施無薪假，其中製造業新增469人。(本報資料照片)

傳統產業龍頭台塑集團去年獲利創新高，總裁王文淵昨天拍板今年加薪幅度4.5%，調幅是38年來之最。台塑集團樂於將公司成長果實與員工分享，卻也有不少員工因公司業績下滑而影響收入，勞動部昨天公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，較上期增加118家、935人，其中製造業新增496人，逾本期新增人數5成，勞動部官員說「是過去未見的情況」。

王文淵與台塑四寶董事長昨天與工會代表見面，並敲定同意工會所提全面調薪4.5%的方案。若依台塑員工平均經常性薪資每月5萬5467元(台幣，下同，約1860美元)計算，等於每人加薪2496元，這也創下台塑自1976年、38年來加薪金額的新高；調薪後台塑平均員工薪資為5萬7963元。

台塑四寶去年獲利高達2400億元，春節前發出7個月的年終獎金，而今年上半年獲利1100億元，台塑員工對於加薪有所期待。台塑企業全國聯合會理事長陳鴻儒表示，集團對於下半年的展望相對保守，但王文淵對於工會提出的條件爽快答應，期盼員工能一起成長打拚。

相較於台塑員工獲得加薪，勞動部昨公布最新無薪假統計，本期有2969家、2萬1690人實施無薪假，較上期增加118家、935人；本期整體無薪假人數最多的行業，仍為包含旅行業在內的支援服務業8859人，其次為住宿及餐飲業6090人，第3為製造業2157人。

對於最新的無薪假數據，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，本期較特殊的是製造業，疫情爆發以來多是內需產業受明顯衝擊，但本期減班休息人數增加935人，製造業占496人，為整體新增人數逾5成，是過去未見。黃維琛說，1家印刷電路板業通報實施270人、1家工具機業通報50人，2家合計約320人，廠商回報都是訂單減少所致。

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