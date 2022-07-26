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投資詐騙最多 台人今年恐被詐逾60億 95%追不回

台灣新聞組／台北26日電
國民黨立院黨團25日舉行記者會，副書記長謝衣鳯（右）表示，台灣詐騙件數量與金額逐年增加。(記者蘇健忠／攝影)
國民黨立院黨團25日舉行記者會，副書記長謝衣鳯（右）表示，台灣詐騙件數量與金額逐年增加。(記者蘇健忠／攝影)

網路使用人口成長，加上新冠肺炎疫情推波助瀾，民眾宅在家上網消費或交友，容易落入詐騙陷阱。刑事局統計，今年詐欺案持續攀升，上半年發生1萬3301件，騙走31億元(台幣，下同，約1.4億美元)；若無法有效抑制，以上半年的速度推估，今年全年被詐騙的金額恐將突破60億元。

據了解，近年單一被害人被騙最多的案件，包括假檢警、竄改商務電子郵件、「猜猜我是誰」手法都曾發生破億個案，假投資財損最高案件是南部一名6旬退休男子，去年中透過LINE被慫恿投資股票、證券，在投資網站註冊後匯款到境內人頭戶，短短兩個月匯出1億元，拿不回本金及獲利，年底才驚覺受騙報案。

除了利用交友騙投資，其他常見手法還有假冒警察或檢察官、網購後接到電話說被誤設為分期、佯稱小孩被綁架等。除了這些「老哏」的詐騙手法，近來更多以金融機構名義發訊息，這些訊息甚至躲過可追查的電信簡訊，瘋狂透過蘋果系統的iMessage發送。立委費鴻泰指出，包括他在內，每天都在刪除手機投資型詐騙簡訊，不知情的民眾點入簡訊的短連結，就可能遭到詐騙，個資被竊取。

詐騙集團分工縝密，贓款經地下匯兌、匯款境外、虛擬貨幣、遊戲點數等層層洗錢，再由金主、主嫌、幹部、機房、水房、車手等拆分，近年虛擬貨幣洗錢興起，只要5秒鐘就跑遍全球，警方統計9成5贓款追不回。

民眾對投資詐騙簡訊不堪其擾，國民黨立院黨團昨舉行記者會，質疑各部會拿不出解決方案，要求警政署透過內政部將整體打擊投資型詐騙方案，提報由行政院長蘇貞昌主持的治安會報列管執行，由政院協調法務部、國家通訊傳播委員會、金管會、警政署，全面打擊投資詐騙。

Whoscall統計，統計台灣去年與投資有關的詐騙電話或簡訊占詐騙總量逾6成。國民黨團副書記長謝衣鳯說，根據Whoscall過濾全球詐騙電話和簡訊App統計，台灣、泰國、日本、南韓等地近2年詐騙量年增58%，若僅統計台灣詐騙年增率高達190%。Whoscall也整理出5大類型高風險簡訊，依序為股票投資（占67%）、紓困貸款（20%）、一頁式網購（6%）、博弈娛樂（5%）、色情交友與網購包裹（各1%）。

詐騙集團 投資 虛擬貨幣

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