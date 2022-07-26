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民間消費變弱 台經院下修今年GDP至3.81%

記者陳素玲／台北26日電
民間消費表現較原先預期偏弱，台經院預測2022年台灣經濟成長率為3.81%。(記者曾原信／攝影)
民間消費表現較原先預期偏弱，台經院預測2022年台灣經濟成長率為3.81%。(記者曾原信／攝影)

台經院發布最新經濟預測，今年以來受到物價上漲、金融市場大幅修正，加上本土疫情升溫等因素影響，導致民間消費表現較原先預期偏弱，預測2022年台灣經濟成長率為3.81%，較4月預測下修0.29個百分點。2022年CPI成長率為2.95%，較前次預測上修0.55個百分點。

台經院表示，觀察近期經濟情勢，受到俄烏戰事膠著影響，推升國際能源及糧食等價格，全球通膨壓力持續上升，多國央行啟動升息循環與緊縮貨幣政策來緩解物價上漲壓力，然升息縮表已導致全球金融資產價格承壓，主要經濟體股債市向下修正，新興市場亦面臨資金外流及貨幣貶值等挑戰。此外，物價高漲已影響消費者實質購買力，加上財政刺激力度遠低於過去兩年水準，令市場需求放緩，故國際主要預測機構今年以來已多次下修2022年全球經貿成長表現。

台經院分析，受惠於新興科技應用需求續強，加上供應鏈缺料狀況逐漸改善及產品價格調漲因素，使得今年上半年貿易續呈雙位數成長，累計今年上半年出口較去年同期成長19.22%，進口成長24.75%，總計2022年上半年出超金額為276.89億美元，衰退11.71%。

內需方面，自今年4月以來，本土疫情急劇升溫，影響部分零售、餐飲及旅遊等內需型產業，加上受到全球晶片短缺影響，汽車供應改善幅度有限，上半年新車掛牌數呈現衰退態勢，且今年以來全球股市表現不佳，股市下跌影響財富效果和民眾所得，且近期物價高漲亦令民眾實質購買力衰退，因此內需消費較原先預期偏弱，不過有鑑於去年比較基期偏低，故民間消費仍為支撐台灣2022年經濟成長的主要貢獻來源之一，故預測2022年民間消費成長率為3.05%，較前次預測下修1.38個百分點。

固定資本形成方面，儘管受到去年比較基期偏高，加上供應鏈不穩與庫存過剩導致部分廠商資本支出遞延影響，然今年上半年資本設備進口年增率仍有14.32%，顯示國內投資需求仍穩健，預估2022年整體固定資本形成成長率為4.43%，較前次預測時下修0.35個百分點；其中民間投資成長率為4.25%，較前次預測維持不變。

在貿易方面，受到俄烏戰爭、通膨壓力、供應鏈瓶頸等外部不確定性仍高，國際機構均同步下修全球經貿成長率預測值，終端需求出現轉弱跡象，將使得下半年台灣外需成長力道受到制約，預估2022年出口與進口金額成長率則為13.16%與16.90%，較前次預測值分別上修3.04與5.61個百分點。據此預估2022年輸出與輸入成長率分別為5.47%及4.86%，較前次預測值分別上修1.10與0.51個百分點。

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